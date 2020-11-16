70’lerin iddialı parçaları, özgürleşen ruhu ve kendini güçlü hisseden imajını benimseyen ve 70’ler temalı parçalar bu sezonun trend parçaları arasında üst sıralarda yerini aldı bile.

BAŞKA BİR DÜNYA YOK

Son zamanlarda çevre kirliliği, küresel ısınma gibi pek çok konuya değinmeyi hedefleyen tasarımcılar güzel mesajlar vermek ve bunları kıyafetlerde de göstermek için iş başında. Doğayı temsil eden ve doğadan ilham alınarak tasarlanan kıyafetler aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine de dönüştü.

CANLI- PARLAK

Bulunduğumuz mevsimin solukluğuna aldanmayın diyor tasarımcılar ve daha canlı daha parlak kıyafetler bu sezonun trendleri arasında. İçimizi açan modumuzu yükselten şeylere ihtiyaç duyduğumuz şu zamanda biraz renklenip parlamaya ne dersiniz?

DERİ- BASİC

Deri her sezon kuşkusuz trend parçalar arasında olmakla birlikte çeşitlilik konusunda da bize daha güzel fikirler vermeye başladı. Basic, baskılı tişörtlerinizle deri pantolonlarınızı kombinlemeye başlayın derim.

KABAN

Yine 70’lerden bir esintiyle devam ediyoruz. Ceket ve kabanlarda hakimiyetini gösteren 70’ler rüzgarı hem cool hem vintage bir havaya girmenizi sağlayacak.

Özellikle camel ve bej tonlarıyla, yün-kaşmir sıcaklığına varmalısınız.

SOSYAL MESAFE

Sosyal mesafe şu zamanlarda ne kadar önemli bilmekteyiz. Peki bu sezon sosyal mesafe konusuna değinecek parça hangisi dersiniz? Bu sezonun trend parçalarından olan eldivenler hem objelerle aramıza sosyal mesafe koyuyor hem de dönemsel bir moda ikonu yaratıyor.





STAR PARÇA

Minik mi minik neredeyse avuç içi kadar olan çantalar kullanışlı mı dersiniz? En bilinen çanta markaları bu sezon çanta boylarını bir hayli küçülttü ve geometrik şekillerle tasarladı. Küçük olabilir ama star parçanız kesinlikle bu minik çantalar olacak.

WESTERN HAVASI

Kullanışlı olması ve adeta hiç geçmeyen ve geçmeyecekmiş gibi bir akıma sahip olması onu özel kılıyor. Western çizme ve botlarınızla hem rahat hem şık olmak o kadar kolay ki. Gündüz dışarı çıktığınız western çizmelerinizle geceye çok rahatlıkla devam edebilirsiniz ve çoğu parçayla kolayla kombinleyebilirsiniz, kurtarıcı niteliğinde.

ORGANİK

Özellikle bebek kıyafetlerinde çok fazla kullanılmaya başlanan organik kıyafetler artık herkesin çok rahat ulaşabileceği bir duruma geldi bile. Sağlıklı olmasının yanı sıra sizi bir o kadar da rahat hissettirecek.

YAĞMUR BOTLARI

Özellikle şu zamanlarda bol yağmurlu havalar geçirmekteyiz. Bu sezon şu plastik botlar çok trend. Yağmurdan kaçmadan keyif yapmak sizden rahat yürümek botlardan olsun.

TRİKO TAKIM

Triko parçalar artık daha ince ve nefes alan formlarıyla yazın da kullanılır hale geldi. Şimdi ise tam zamanı diyebiliriz, ne sıcak ne soğuk triko zamanı. Özellikle triko alt-üst takımlar daha sofistike bir forma kavuşmanıza yardımcı olurken sizi trend bir görünüme sokacaktır.

PANÇO

Tam üstümüze bir şeyler atmalık… Salaş ve bir o kadar da bohem bir tarza yakın olanların özellikle kullanmayı çok sevdiği pançolar geniş model skalasıyla her kıyafetinize ayak uyduracak cinsten.

OPAK MÜCEVHER

Mücevherleri kim sevmez? Bu sezon daha çok opak formlu taşlardan tasarlanmış mücevherler trendler arasında. Özellikle opak maddeler ışığa bağlı olarak renk değiştirmesiyle bilindiğinden kıymetli taş aleminin adeta bukalemunu olarak tabir edilir ki gerçekten de gökkuşağı gibidir.

SALLANAN PÜSKÜLLER

Daha çok defilelerde görmeye alışkın olduğumuz boyun ve alın aksesuarları olarak kullanılan iri püsküller veyahut saçaklar günlük hayata iniş yapmış durumda.

SIRALI MÜCEVHERLER

Gelelim bir diğer mücevher trendine… Sıralı veya örgü görünüme sahip abartılı mı abartılı, gösterişli mi gösterişli mücevherlere. En önemlisi de parıltısıyla göz alıcı olması.

80’LERİN OMUZLARI

En çok ilham alınan dönemlerden biri olma özelliğini taşıyan 80’lerin yüksek omuzları bu sezonun hitleri arasında. Vatkalı ve dik omuzlar aynı zamanda bir mesaj vererek sezona giriş yapıyor, kadınların her zaman toplumda dik durması gerektiğini vurguluyor.

Belki ihtiyaçlardan belki sosyal mesaj vermek istediklerinden… Modanın skalası gittikçe farklı imajlar vermeye çalışıyor, önemli bir diğer husus ise her geçen bir dönemin büyük bir ilham kaynağı olması.

Şık kalın, modayla kalın…

İZEL ÇELEBİ ILGIN