Sezonun Makyaj Trendleri

Hayatımıza giren ve çıkacak gibi de gözükmeyen maskeler ise makyaj konusunda biz kadınları biraz kısıtladı. Maskeden dolayı artık sadece gözlerimiz gözüktüğünden, daha çok belirgin göz makyajlarına yönelerek dudakları serbest bıraktık. Makyaj trendlerinde de değişiklik yaptıran gündemden mütevellit renkli ve ışıltılı görünümleri benimsettirdi. 2021’in en trend sihirli dokunuşlarına gelin birlikte göz atalım öyleyse…

Kırmızının gücü

Maskelerden bağımsız kendi başına hit olan kırmızı ruj trendi her zamanki gibi zirveyi oynuyor. Şayet maskelerden dolayı özellikle de kırmızı ruj kullanmak imkansız gibi gözükse de maske takmamız gerekmeyen ortamlarda seve seve kullanabiliriz. Kırmızının cazibesini sevmeyen yoktur. Benim için imkansız değil ben her şartta kırmızı ruj sürerim, cazibeli gülüşümü takınırım diyorsanız tercihiniz mat ve bulaşmayan rujlardan yana olsun derim, aksi taktirde özellikle de kırmızı gibi bir renkle maske konusunda büyük şanssızlık yaşayabilirsiniz.

Simli farlar

Maske kullanırken en çok dikkat çeken kısım olan gözlerimizi daha da ışıltılı ve dikkat çekici bir hale getirmenin zamanı geldi. Şu sıralar ilgi odağı haline gelen simli ve parlak pigmentli farlar fırçaları batırmayı bekliyor. Tek renk tonuyla sınırlamayın kendinizi ve cesur makyajlar yapın. Bu sezon göz kapaklarınız adeta sizin kendi tuvaliniz olsun, sihirli dokunuşlar yaparak gözlerinizi ön plana çıkarın.

Cesur eyeliner

Eyeliner kuyrukları bu sezon özgürce uzuyor. Grafik tasarımlarla ya da renkli pigmentlerle kullanabileceğiniz eyeliner, kedi gözü formuna göz kırpıyor. Bakışları daha dikkat çekici kılmak için eyeliner güçlü bir imkan sağlıyor. Ayrıca kırmızı ruj severler eyeliner ile güzel bir ikili yaratarak zamansız ve cüretkar bir makyaj için sınırlarını zorlayabilirler.

Taranmış fresh kaşlar

Daha fresh ve genç görünümün sırrı kaşlarda gizli. Yukarıya doğru taradığınız ve sabitlediğiniz kaşlarla aynı zamanda daha doğal bir forma kavuşabilirsiniz. İsterseniz direkt kaş sabitleyici alabilirsiniz ya da evde kendiniz daha kolayca elde edebilirsiniz. Bitmiş bir rimelin fırçasını vazeline batırdıktan sonra saç spreyi sıkarak kaşlarınıza uyguladığınızda hem taranmış hem de sabitlenmiş bir kaş görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

Pembe- nude tonlar

Minimal makyajın anahtar renkleri olan pembe ve nude tonlar daha aydınlık ve genç bir makyaj için bire bir. Daha yumuşak ve ıslak pigmetlere sahip ürünlerle hem ışıltılı hem doğal hem de fresh bir makyaj formuna ulaşmanız çok kolay. Soft görünümden hoşlananların da tercih ettiği bu tonlar, özellikle son zamanlarda gelin makyajlarını daha doğal kılmak adına kullanılmakta.

80’lerin ışıltılı gözleri

80’ler yine bir trendle günümüze ışınlanmış durumda. 80’lerin renkli ve parlak göz makyajları popülerliğini sürdürmekte. Pembeden lilaya canlı renkler gözlerimizde saklı. Daha parlak daha iddialı bir görünüm için ise parlak ve yapışkanlı taşlarla göz makyajınızı tamamlayabilir gözlerinize canlılık ve renk katabilirsiniz.

Gotik dudaklar

Bordo, acı kahve ve siyah tonları bu sezonun trend ruj renkleri arasında. Makyaj artistlerince ve defilelerde fazlasıyla göz doldurmak için kullanılan bu renkler güncel hayatta da kullanım için göz kırpar cinsten bize ışık tutuyor. Full tek renk kullanmak yerine ombre dudaklara da sahip olabilirsiniz. Dudaklarınızın orta kısmına bir ton koyu renkte süreceğiniz rujla ombre trendini yakalayabilirsiniz.

Temiz cilt

Güzel bir makyajın kendini göstermesinin yolu tabiki de temiz ve bakımlı bir ciltten geçiyor. Tam anlamıyla nemlenmiş bir cilde uygulayacağınız makyaj daha hoş bir görünüm elde etmenize yardımcı olacak. Taze ve parlak cilt görünümleri özellikle makyajdan biraz daha uzak durmayı sevenler için önemli bir husus. Pembe yanaklar, nemli ve temiz bir cilt… Aydınlık ve taze bir form için cilt temizliğini üst sıralarda tutmak en önemlisi olsa gerek.

Islak saçlar

Geriye atılan ıslak saçlar mı? Hem doğal hem maskülen bir tarza göz kırparken parlak bir görünüme de kavuşabilirsiniz. Parlatıcı kremler ya da jeller kullanarak ıslak, nemli saçlarınızı geriye tarayabilir fresh bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu görünümü yakalamak için köpüklerden saçının, saçlarınızın kurumasına sebep olacaktır. Kulak arkasına attığınız saçlarınızı aynı zamanda sabitlemiş olursunuz.

Bingo (renkli saçlar)

Son bir tüyo da saçlardan gelsin o halde. Renkli bir efekte bürünmeye ne dersiniz? Saçlarınıza çarpıcı renkler katmak istiyor ama kalıcı boya kullanmak istemiyorsanız geçici sprey boyaları kullanabilirsiniz. İster tamamını ister perçeminizden bir tutamını neon ya da dikkat çekici koyu renklerle değiştirebilirsiniz. Geçen sezonun modası olan perçemlere yapılan farklı renk uygulamaları fazlasıyla tutulduğundan bu sezon da trendlerde yerini korumakta.

Makyaj trendlerinden herkes ilhamını alsın o halde. Renkli kalın, fresh kalın, modayla kalın…