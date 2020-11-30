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Geriİzel Çelebi Sezonun En İyi Look Seçimleri
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Haberler>Mahmure>Yazarlarİzel Çelebi >Sezonun En İyi Look Seçimleri
Mahmure
30.11.2020 - 11:30 |  Son Güncelleme:

Sezonun En İyi Look Seçimleri

İzel Çelebi
İzel Çelebi
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İzel Çelebi
İzel Çelebi
Sezonun En İyi Look Seçimleri
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"Bir sonbahar yaşıyor olmamıza rağmen bu sezonun enerjisi son derece yüksek! Daha renkli daha ışıltılı ve daha gösterişli bir sonbahar düşünün… Stil sahibi olmak isteyenlerin fikir alabileceği ve aynı zamanda trend giyimine daha da hava katmak isteyecek olanlar için sezonun en iyi look seçimleri geliyor. "

METALİK

Yine 80’lerin dünyasına girdik diyebiliriz aslında, öyle ki bu sezonun en iyi look seçimlerinde metalik formlar havalarda uçuşuyor desek tam yeridir. Tamamen metalik bir kombin düşünün ya da ben full look metalik olamam derseniz kullandığınız büyük parçalarda metalik formları kullanarak trende kavuşmanız an meselesi.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

KAT KAT KOLYE

O ne öyle kokoş gibi! Hiç de bile yanından bile geçmiyoruz artık kat kat kolye takarken. İster silver ister gold ister bronz tercih sizin, bir karma yapıp eklektik bir tarza da yaklaşabilirsiniz ama elinizi korkak alıştırmayın derim takabildiğiniz kadar takın. E tabi uyum önemli, göz zevkinizi biraz kurcalamalısınız. Ben bu kadar iddialı olmak istemiyorum ama denemek de istiyorum derseniz daha minimal kolyeleri match ederek başlayabilirsiniz. İnanın çok seveceksiniz.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

METALİK GÖZ FARI

“Makyajda da mı metalik?” dediğinizi duyar gibiyim. Evet dediğimiz gibi bu sezon tam anlamıyla parlıyoruz, bir yıldız gibi. Metalik göz farlarınızla gözlerinizi ön plana çıkarabilir dudakları daha nötr bir görünüme kavuşturarak bütün bakışları üzerinize toplayabilirsiniz.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

YUVARLAK

Mücevherleri hangi kadın sevmez ki? Bayılırız! Özellikle gösterişli parıl parıl parlayan yüzüklere… Bu sezonun favori looklarında ise yuvarlak formlu parıltılı yüzükler var. Hanımlar partnerlerinize duyurulur diyelim o zaman …

Sezonun En İyi Look Seçimleri

SHEARLING CEKET

Sezonun tüylü ve gösterişli kabanlarına nazaran daha minimal bir forma sahip olan shearling ceketler aynı zamanda maskülen stilin dengeleyici unsurlarından biri hatta en önemli parçalarından diyebiliriz. Daha pürüzsüz gözüken stiliyle favori lookların arasına girdi bile, kaçırmayın. Hem sıcak hem tarz kalın.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

EKOSE TAKIM

Bitmiyordu ve geçmiyordu ekosenin modası. Maskülen takımların baş tacı olduğu aşikar. Jilet gibi bir görünüme ekose takımlarla kavuşabilirsiniz. Ayrıca ekose takımların yanı sıra yeni dış giyim trendlerinden biri olan adeta pançoyu andıran pelerinlerin ekose kumaşlarla buluşması da looklara eklendi bile, diz üstü çoraplarla da deneyin.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

HAYVAN DESENLERİ

Hayvan desenleri herkese hitap etmiyor olsa dahi büyük bir kitle tarafından da sevilmekte. Ama maalesef birçoğu tarafından da yanlış kullanılmakta… Hayvan desenli parçalarla kombin yapıldığında çok seksi bir kadına dönüşebilirsiniz veyahut komik duruma düşersiniz. Güzel olduğu kadar riskli de bir stil önerisi olsa gerek.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

EL ÇANTASI

Bahsetmiştik, bu sezon çantalar küçüle küçüle bir hal oldu. Trendi yakalamak için çantaların içi adeta tamamen boşatıldı. Dünyaca ünlü birçok marka tarafından da tasarlanan minik el çantaları favori look niteliğinde. Zarif mi? Zarif. Minimal mi? Minimal. Ama biz kadınlar yanımızda bir hayli şey taşıyoruz. Kullanabilene aşk olsun, başaranları hayranlıkla izliyorum.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

KRİSTAL

Biz kadınlar aksesuarları severiz ama kristal aksesuarlara aşık oluruz. Bu sezon çok gösterişli demiştik. Gösterişin de ötesinde parlamak için geliyoruz. Kristal aksesuarlarla güzel görünmemek elde değil sanırım. Ama o kadar da değil match edeceğiniz parçalar çok önemli. Kombinlemesi sizden.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

BANTH TOPUKLU

Şu model ayakkabıları ne kullandık ama. Kurtarıcı niteliğinde resmen ve her şeyin altına yakışıyor gibi mi geliyor ne! Bir klasik haline gelen banth topuklular kurtarıcı olmasından dolayı her kadının olmazsa olmazı haline gelmiş durumda aman, her kombine yakışmıyor.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

OVERSIZE TRIKO

Sıcak mı sıcak trikolar şu soğuk günlerde hem içimizi ısıtıyor hem de favori lookların arasına giriyor. Fakat bu sefer biraz farklı geliyor. Aslında hepimizin o kadar iyi bildiği bir form ki. Adeta babaannenizin ördüğü salaş mı salaş  vintage görünümüne sahip formuyla bizimle.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

TÜYLÜ YELEK - CEKET

80’lerin ve 90’ların ünlü mü ünlü yelekleri bu sezon aramızda, birçok kumaş çeşidiyle her kombininize uyum sağlayabilecek yelekler özellikle tüylü formlarıyla bizimle ve bir zamanların tamamlayıcı hit parçası olarak.  Tüylü mü tüylü, gösterişli, kabarık ceketleri de unutmayalım.

Sezonun En İyi Look Seçimleri

Bu sezon uyum içerisinde ve  gösterişli kalıplarla favori look seçimleriyle yerini aldı bile, birçoğuna kıyıdan köşeden çok yakınız.  Moda bize zamanda yolculuk yaptırırken kıyafetlerimizi değerlendirmeyi unutmayalım.

Işıl ışıl kalın, enerji dolu kalın, modayla kalın.

İZEL ÇELEBİ ILGIN

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İzel Çelebi
İzel Çelebi
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