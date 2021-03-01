Sezon Efekti

Ne çabuk geçti diyeceğimiz sezon için belki üzülüyor belki de seviniyorsunuz. Yeni sezon için moda alarmına girmeden önce son kış günlerinin güncel moda haberlerini inceleyelim o halde.

BEYAZ

Beyazın gücü diyelim biz bu efekte. ABD’nin kadın başkan yardımcısının zafer konuşmasında da gözünüze çarpmıştır ki tam anlamıyla full look beyaz bir kombin tercih etmişti. Beyazın gücünü, asaletini ve saf görünümüne diyecek yok. Bu sezonun en popüler görünümlerinden biri ise genelde kışın beyaz tercih etmeyenlere inat özellikle beyaz kombinler oldu.

PARLA

Işığı yakalayın olabildiğince parlayın. Payet severler burada mı? Kristallerden dorelere, lamelere ışıltı saçan parçalar sizinle olsun. Çantalar, ayakkabılar ve parıl parıl aksesuarlar star parça ilan edilmek için sizden bir hamle bekliyor. Kombinleri yapmaya başlayın o halde.

VİNTAGE

Vintage sevdası da modası da bitmez. Vintage severler için çok geniş skalalara uzanan parçalar trend koltuğundan inmeye hiç de niyetli değil gibi. Eğlenceli ve geleneksel desenler özellikle hırka ve süveterlerde, 80’lerin dünyasına açılan kapıyı aralıyor. Yüksek beller, geniş yakalı gömlekler, tokalı fularlar retro kombininizi nirvanaya çıkarmanız için sıraya girdiler bile.

İTALYAN RÜZGARI

Akdeniz ve aklımıza gelen birbirinden canlı renkleri… Keyifli desenler ve baskın sarı kombinler hem bahara giriş için hem de yaz sezonu için güzel yatırım looklarından olacaktır. Dinamik, canlı ve uçuş uçuş parçalara kendinizi bırakın, İtalyan rüzgarı size iyi gelecek.

UZAY ÇAĞI

Giyilebilir teknolojinin artması kombinleri de uzay esintine kaptırdı. Özellikle Z kuşağı kombinlerine göz kırpan looklar modernize bir havaya girmenizi sağlayarak konforlu bir kombinin içinde siz rahat ettirecek.

KEP ŞAPKA

Çok fazla yorumlama şekline sahip olan kep şapkalar, spor stilinin vazgeçilmez parçası adeta. Spor giyimle mükemmel bir kontrast yakalayabilir stil sahibi bir görünüme kavuşabilirsiniz. Basic ve minimal kombinlerden hoşlanıyorsanız kep şapkalarla kombininizi dengeleyebilir aynı zamanda hareketlendirebilirsiniz. Eklektik tarzı sevenler için de güzel bir dokunuş olacaktır. Maskülen severler ise daha iddialı ve çarpıcı bir görünüm için ceketle aynı renkte seçeceği bir kep şapkayla harikalar yaratabilir.

GEÇİŞLER

Ceket- pantolon ikilisini sever misiniz? Cruise koleksiyonu farklı bir akıma davet ediyor sizi. Daha cool daha spor bir tarzı anlatan bu takımlarla spor ayakkabılarınızı kombinlemelisiniz. Daha havalı görünmek için ise renkli fularlardan yardım alın.

ELBİSE

İster günlük ister ofiste hem şık hem konforlu olmak için tercihiniz elbiselerden yana olsun. Belden sonra bollaşan elbiseleri tercih ederek trendi yakalayabilir, hakkınızı deri elbiselerden yana kullanarak stil sahibi görünüme kavuşurken şıklık sıralarında yukarılara tırmanabilirsiniz.

OFİS STİLİ

Ofis stilinize renk katmanın tam sırası. Bralet üzeri ceketler, deri kombinler, canlı renkler… Biraz içimiz açılsın, modumuz yükselsin. Yeni bir stil önerisi ise deri bermuda şortlardan gelsin, yeni bir soluk arayanlara tam gaz geldi. Kombininize en iyi eşlik edecek parça ise iri tokalı deri kemerler olsun.

Ve bahar geliyor! Yepyeni sezon trendlerine geçmeden önce yakalayabildiğimiz tüyoları yakalayalım ve bahara güzel bir giriş yapalım. Mutlu kalın, renkli kalın, modayla kalın…