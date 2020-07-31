Olmazsa Olmaz Parçalar

V yaka basic tişört

Beyaz v yaka basic bir tişört hangimizin gardırobunda yok ki? İsterseniz bir taytın üstüne ya da payetli şık mı şık bir eteğin üzerine neden olmasın, çok da güzel olur. Kullanım alanı oldukça geniş olan ve hemen hemen her parçayla kolayca kombinleyebileceğimiz v yaka basic tişörtler bize moda camiasının bir nimeti olsa gerek.

Siyah elbise

Çeşit çeşit, kesim kesim binlerce model siyah elbise içerisinden mutlaka seçip gardırobunuza dahil ettiğiniz en az iki parça olmuştur muhakkak. A kesim, kalem elbise, midi boylar... Aniden planlanan bir akşam yemeğine ya da bir arkadaşınızın nişan törenine giderken gardırobunuzdaki kurtarıcınız emin ellerde ve sizinle.

Boy frıend gömlek

Şöyle beyaz salaş bir gömlek, yaz akşamlarında jean bir şortla hiç de fena olmazdı ya da bir kış günü deri taytınızla şip şak dışarı çıkmaya hazır olabilirsiniz. O halde gardırobumuzun olmazsa olmazlarına kesinlikle ekleyeceklerimizden biri de boy friend beyaz bir gömlek olurdu, kombinlemek size.

Kot mont

Kimin dolabında yok diye sorsam kimse ses çıkarmaz bence. Bizim hep yanımızda güzel omuzlarımızda, belki mevsim geçişlerinde belki de bir yaz akşamının rüzgarında... Mavinin o güzel tonları hep omuzlarımızda ve hep hit hep trend. Hangi kombinde bir kot mont destursuz gelmiş gibi eğreti durabilir ki diyorum? Cevabını size bırakıyorum.

Siyah stiletto

İyi ki tekrar moda oldu dediğim parçalardan biri ve uzun zamandır hayatımızda, daha da olacak. Güzel bir yatırım olabilir bu sebeple. Sofistik ve minimal bir görünümün kırmızı çizgisi sanırım stiletto. Hele de siyah stiletto her zaman kombinlerimizi zariflik duruşuna getirmeyi istikrarlı bir şekilde hedeflemiş ve gardıroplarımızda var olmuştur.

Lacivert jean

Her alanda kullanıma uygun jeanlerimiz zaten mevcut fakat koyu bir lacivert enfes olurdu. Özellikle yine kurtarıcımız olan beyaz v yaka basic tişörtlerle. Kalıbınıza uygun farklı kesimlerde de tercih edebileceğiniz koyu lacivert bir jeane sahip değilseniz hemen edinin derim pişman olmayacaksınız.

Camel manto

Kaşe materyalden bir camel manto kış günlerinde çok da havalı olmaz mı? Salaş bir pantolon ve spor ayakkabılarınızla mı yoksa zarif bir kalem elbise ve stilettoyla mı keyfiniz ve tarzınız bilir diyelim. Özellikle camel çok zengin ve sıcak bir renk olmasının yanı sıra siyah ve beyazla ahengini de görmelisiniz. Eğer bu mantoya ayırdığınız bütçe biraz fazlaysa gerçek bir devetüyünden yapılmış camel bir manto tercih edebilirsiniz.

Blazer ceket

Klasiğin dibi olan blazer ceketler... Asil bir görünümü altın tepsi de sunduğuna şüphe yok doğrusu. Maskülen tavrının içinde aynı zamanda feminen bir şekilde fısıldayan bu ceketler modernize edilme konusunda oldukça başarılı bir parça. Klasik bir blazer, kalça hizasına kadar gelir fakat bu kısımda tercih sizin tarzınıza da bağlı olarak değişebilir. İçinde rahat etmeli ve kollarımızı istediğimiz gibi çekebilmeliyiz.

Motosiklet ceketi

Ve güzel deri motosiklet ceketleri tarzımıza tarz katmaya geldi. Püsküllü ve yırtıksa vintage bir görünüme kolayca kavuşabilirsiniz ama bu tarz ceket kullanımlarında mücevherlerinizi minimal düzeyde tutmanız en faydalısı olacaktır, dipnot.

Ve dahası... Okurken bile aklınızda birçok parça canlanacaktır. Sinema filmlerini belki de romanları tanımlarken kullandığımız ‘kült’ kavramını hatırlarsınız, modanın ve gardırobumuzun enleri de bu başlıklar ve dahası... Klasik parçalarla trendler arasında bir etkileşim kurabilir ve tarzımızı her anlamda koruyarak sofistik bir görünüme kavuşabiliriz, çünkü neden olmasın? Güzel kalın, modayla kalın.