 Ocak Ayı Klasikleri

Gardırobumuzun olmazsa olmaz parçaları bizi her daim kurtarmış olsa gerek ki mütemadiyen onlardan ayrılmak istemiyoruz. Mutlaka her kadının dolabında bulunması gereken klasik parçaları artık bilmeyenimiz yoktur muhakkak. Her trende uyum sağlayarak kombin yapma özelliğine sahip parçalar adeta her zaman stil sahibi bir görünüme kavuşturuyor. Trend parçalarla match edildiğinde ortaya güzel bir form çıkıyor desek yeridir.

Gelelim ocak ayının trendleşen klasiklerine…

RENKSİZ ASLA

Daha önce de dediğimiz üzere sıkıntılı geçen bir dönemde olduğumuzu ve globalleşen bir problemle savaştığımızı bilmekteyiz. Özellikle bundan mütevellit sonbahar- kış sezonu renklerinden ziyade daha renkli parçalar sezona oturdu. Belki de modumuzu yükseltmek için renklenmek iyi geleceğinden tasarımcılar koleksiyonlarına renk kattılar diyebiliriz. Gelelim bahsi geçen parçaya… Renkli mi renkli çantalar elinizden hiç düşmesin diyelim. Özellikle süet materyalden seçeceğiniz renkli çantalarınızla sezona çok güzel ve enerjik bir giriş yapabilirsiniz.

DERİNİN GÜCÜ

Şüphesiz ki deri parçaların hem klasikleştiğini hem de hit olmaya devam ettiğini görmekteyiz. Aynı zamanda deri parçaların cazibeli havasını da gözden çıkarmak olmaz. Bol kesimli, bele oturan bir deri pantolonun varlığı sizi şu sezonda bir hayli tatmin edecek diyebilirim. Ayrıca deri taytların rahatlığından ve kombin kolaylığından da bahsetmeden olmazdı. Her sezon aramızda olan klasikleşen parçalardan birisi de deri pantolonlar gibi yerini koruyan ve ocak ayının hitlerinden olan deri taytlar sanırım. Son olarak bol kesim deri pantolonlarınızı edindiğinizde ne kadar faydalı bir alışveriş yaptığınızı da fark etmiş olacaksınız.

NOSTALJİK

Vintage severler bilir ki klasik olduğu yadsınamaz ve stil sahibi bir havaya sokar. Hem vintage parçalar kullanmak istiyorum hem de nasıl kombinlerim diye düşünüyorsanız, full look konusunda kendine henüz güvenmeyenler, tek parça kullanımıyla modernizmi match ederek işe koyulabilirler. Yeni dokunuşlar yapılarak güncellenen vintage tasarımlar hem bir klasiği yaşatıyor hem de trende yaklaşmanızı sağlıyor, bu sezon. 30’lu yıllardan tutun da 70’li yıllara kadar skalası geniş olan tasarımlar yenilenerek vitrinleri süslüyor. Özellikle bu dokunuşlar yeni tarz vintage elbiselerle buluşuyor ve bu buluşma vintage severleri çok memnun edecek cinsten tasarımcıların koleksiyonlarında sizleri bekliyor. Minimal, vintage ve modernizm bir araya geliyor.

JİLET GİBİ

Tam da mevsimi olan paltolarımıza gelelim… Kusursuz kesim klasik bir palto bulmak, seçenekler her ne kadar çok olsa da çölde su bulmak kadar zor desek yeridir. Palto modellerinin bir hayli çeşitlendiğini ama içimize sinen paltoya ulaşmakta zorluk çektiğimiz aşikar. Mükemmel bir kumaş ve tam da istediğimiz jilet gibi bir kesim… Bulmak zor, bulunca giymek seneler sürer. Klasik ve her kombinle kullanabileceğiniz bir palto edinmek aynı zamanda gardırobunuzun olmazsa olmaz parçalarına yatırım yapmak demek. Bulunca kaçırmayın, şayet bulmak zor.

BÜYÜK KÜPELER

Sade bir kombini nasıl hareketlendirebiliriz sorusunun cevaplarından biri bu iri mi iri küpeler. Yaptığınız kombine hareket katmak istiyorsanız ocak aynı trendlerinden biri olan büyük küpeleri kullanın derim. Benim gibi iri küpelerden vazgeçemeyenler tam da şu zamanlar da minimal kombinlerinizi minimallikten çıkararak sofistike bir görünüme kavuşabilirsiniz. İri aksesuarlar kullanmaktan korkmayın, kombininizdeki star parçanız büyük küpeleriniz olsun.

SÜET AYAKLAR

Süet, asil görünüme sahip ve aynı zamanda da ağır materyallerden biri. Şu mevsimde yağmura inat trend haline gelen süet botlar şıklığın anahtarı diye tanımlansa yeridir. Stil sahibi bir görünümün yanı sıra kombinlere sofistik bir forma sokma çabasında olan süet botlar, kullanım bakımından dezavantajları barındırsa bile kombinlere hakkını veriyor kesinlikle.

SİHİRLİ KEMER

Birçok kadının isteği, olduğundan daha ince gösteren parçalar kullanmak olsa gerek. Karantina döneminde de kilolardan nasibimizi aldığımıza göre artık bunları bir şekilde tolere etmenin vakti geldi. Bel bölgesinin daha ince gözükmesini isteyen kadınlar için mükemmel bir parça önerisi gelsin o zaman. Sezonun hitlerinden olan klasik bir parça! Kalın, korse kemerler… Bel oyuntusuna tam oturan ve beli sararak olduğundan daha ince gösteren bu kemerler aynı zamanda kombinlerinizi bir bakmışsınız bambaşka bir havaya sokmuş.

Hem klasik hem trend, ee başka ne isteyelim o halde. Ocak ayının en güzel klasikleşen trend parçalarını edinmek gardırobunuza yatırım yapmanıza yardımcı olacaktır aynı zamanda.

Sevgiyle kalın, modayla kalın…

İZEL ÇELEBİ ILGIN