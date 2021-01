Modernize Örgü

Artık örgü parçalar her üründe ve her parçada bize eşlik etmek için modernize olmuş haliyle can atıyor diyebiliriz kuşkusuz.

Bahar günlerinden kış günlerine örgü parçalar hem bir o kadar yumuşak hem de sağlıklı. El emeğinin en güzel hallerinden biri olan örgü yenilenerek hayatımıza güzel bir dönüş yaptı. Çantalardan ayakkabılara, aksesuarlardan elbiselere birçok yerde örgülerin güzel sarmalını görmemiz mümkün.

Birçok tasarımcı örgünün yeni ve inovasyona uğramış halini defilelerinde ve koleksiyonlarında görsel bir şölen yaratarak gözler önüne sermekte aslında.

Peki siz örgü tasarımları ne kadar ve hangi ürünlerde kullanıyorsunuz?

Aslında hepimiz özellikle kış sezonunda bere ve atkılarımızda bolca tercih ediyoruz. Yumoş yumoş kazakları sevmeyeniniz yoktur herhalde, özellikle soğuk kış günlerinde.

Saçakların ve püsküllerin çok trend olduğu şu dönemlerde, örgü parçalarda bunu tercih etmek harika olurdu. Etek ve elbise uçlarında sizi adeta dansa davet ettirecek cinsten, kombininize hareket katacak. Hem modern hem sıcak bir görünüm elde etmek örgü modellerle kolay ulaşılası bir seçenek aslında.

Örgü çantaların ise en kullanışlı özelliği kolayca yıkanabilir olması sanırım, peki ayakkabılarda örgü nasıl giderdi? Çorap çizmelerin trend olduğunu kaç sezondur görmekteyiz. Tasarımcılar çorap çizmeleri geleneksel örgü ile match ederek aslında geleneksellikle modernliği bir arada tutarak, güzel bir ürün ortaya çıkardılar. Hem tarz hem sıcak…

Kemerlerde örgüyü görmeye alışığızdır belki ama peki takılarda? Bohem ve eklektik bir tarza bürünmek isteyenlerin özellikle tercih edeceği ürünlerden biri olan örgü takılar hem yokmuş gibi hafif hem de tarzınıza güzel bir dokunuş yapacak cinsten trend diyebiliriz.

En güzellerinden biri ise oversize parçalar kullanmaktan hoşlananlar için gelsin diyelim. Uzun ve iri düğmeli örgü hırkalar…



Mont yerine geçebilecek kadar sıcak tutan kalın iplikler kullanılarak tasarlanan oversize hırkalar, modeli dolayısıyla da sizi bir o kadar konforlu tutacak.

Eski zamanlarda bir hayli kullanılan şimdi ise eskiye dönüş amacıyla tekrar gündeme gelen örgü bir diğer deyişle de file çantalar. Eskiden aslında alışveriş poşeti olarak kullanılsa da şu anda birçok tanınmış marka, çanta reyonunda satışa sunmakta. Örgüden anlayanların ise aslında yapabileceği en kolay ürünlerden biri sanırım. Bu çantalar yaz dönemlerinin vazgeçilmezi haline geldi son zamanlarda.

Kalın örgü çorapları şu kış günlerinde söylemeden olmazdı. Özellikle midi boy etek ve postal kombinlerinde kullanacağınız örgü çoraplarınızı sergilemekten kaçınmayın.

El emeği göz nuru örgü parçalarınızı modası geçti diye kenara atmak yerine revize ederek trend bir hale sokabilir, yeni kombinler çıkarabilirsiniz. Örgüden anlayan hanımlar ise daha modern haliyle kendi örgü parçalarını kendileri tasarlayabilirler, hayal edin ve giyin.

Sevgiyle kalın, hayallerinizle kalın, modayla kalın…



İZEL ÇELEBİ ILGIN