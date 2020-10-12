 Modanın Kalbi

Londra

Tarihi dokusu ve estetikliği ön plana çıkan kozmopolit bir şehir. Bütün zıtlıkları birbiriyle harmanlayan ve genç nüfusuyla karışan Londra, her köşe başındaki outlet mağazalarıyla göze çarpıyor. Görkemli ve ünlü mağazalardan butiklere kadar moda konusunda geniş bir skalaya yer veriyor.

Paris

Paris’e gitmek için tek bir sebebiniz olması kafi, moda! Paris, bir bakmışsınız modayla çevirmiş dört bir yanınızı. Yıllar boyunca hep moda konusunda en tepedeydi. Ünlü tasarımcıların mağazalarıyla hala dolu olmasına rağmen Paris sokaklarında sofistik görünüme sahip insanlar artık azınlıkta. Yine de Paris, insanları büyüleme konusunda oldukça başarılı. Moda aleminde kendinizi kaybedebilirsiniz.

Milano

Moda denilince İtalya’da akıllara gelen ilk şehir. Milano’yu modada ön plana çıkaran husus ise işin tasarım olayıyla daha çok ilgilenmeleri. Alışverişin kuşkusuz ki olmazsa olmaz şehirlerinden olan Milano, sizi adeta sokaklarında gezerken modanın takibine sokacak.

İstanbul

Kozmopolitliği, jeopolitik konumu sebebiyle bütün insanlar tarafından ve ülkeler tarafından her zaman gözde ve göz alıcı bir şehir olma edasını korumuştur. Moda skalasının bir hayli geniş olması tasarımcıları uzun vadede kalıcı kılmıştır. Dünyada modanın kalbinin attığı şehirlerden biri olan İstanbul, alışveriş cenneti olma özelliğini koruyor.

Roma

İtalya’da moda deyince ekol haline gelen Roma, Milano’ya rakip olsa bile vitrin olarak Roma ön planda diyebiliriz. Erkek, kadın fark etmez burada zarafet ve şık bir görünüm zorunluluk haline gelen bir akım adeta.

New York

Sindire sindire, yavaş yavaş çıkmasına rağmen merdivenleri, son zamanlarda popüler moda şehirleri arasına girmiştir. Dünyanın merkezi haline gelen New York, moda konusunda da bir hayli güçlü gözüküyor.

Tokyo

Büyük bir ekonomi, zengin insanlar ve alışverişsiz olmaz. Her şeyi bulabileceğiniz Tokyo birçok seçenek sunarken sizi kararsızlığa da sürükleyebilecek cinsten davranıyor.

Moda ile bütünleşen dünya devi şehirler görülmeye değer. Bir seyahate ve güzel bir alışverişe ne dersiniz? Biletlere bakmaya başlayalım o halde.



Mutlu kalın, gezgin kalın, modayla kalın...

İZEL ÇELEBİ ILGIN