Hoş Geldin 2021 Kombini

Bu sene evlerimizde çekirdek ailemizde daha sakin bir yılbaşı geçireceğiz ve eminim ki birçoğunuzun dileği bolca sağlık ve eski günler…

Kötü geçen bir senenin ardından dört gözle beklediğimiz 2021 için neden özenip hazırlık yapmayalım ki? Mesela kendinize mükemmel bir yılbaşı menüsü hazırlayıp ağacınızı süslemelisiniz. Peki o gece ne giyeceksiniz? Neşeli ve cıvıl cıvıl bir yılbaşı akşamıyla yeni yılı güzel karşılayalım derim.

Yılbaşı denilince akla ilk gelen renk mi? Tabii ki kırmızı dediğinizi duyar gibiyim şu an. Evet kırmızı can damarımız resmen. Fakat kırmızı sevmeyenler için çok güzel seçenekler de mevcut. Kadife siyah yahut lacivert bir elbiseye ne dersiniz? Parlak veya inci takılarınızla mükemmel bir uyum yakalayacağınıza şüphem yok. Kadife kumaş yılbaşı akşamlarının direği desek yeridir aslında, o kadar özdeşleşmiş ki…

V yaka, uzun kollu ve mini bir kadife elbiseyle yeni yıla harika bir başlangıç yapabilirsiniz. Tüyosu benden taşıması sizden olsun o zaman.

Ben daha fresh görünmek istiyorum diyenler ise parlak elbiseler tercih edebilirler. Full look gold ya da silver kullanabilirsiniz. Işıl ışıl parlayarak yeni yıla ışık saçarak girebilirsiniz. Tabi aksesuarları bu ışıltıya göre minimilize etmeniz en doğrusu olacaktır. Hem asil hem sade…

Yeşil renk severler zümrüt yeşili ya da çam yeşili tonlarında ister parlak ister payetli ister sade, tarzınıza göre güzel bir tercih yaparak bu uyumu kırmızı bir ayakkabıyla yakalayabilirsiniz.

Payet severler bu gece bol bol payet giyebilirler. Çünkü bu yılbaşı gecesi! İstediğiniz kadar parlayın ve bir o kadar da modunuzu yüksek tutun güzel bir gece ve güzel bir yıl olsun hepimiz için.

Saten severleri de unutmayalım ki satenin asil duruşu tam da yılbaşı gecesine yakışır cinsten olsa gerek. Saten yeterince iddialı renk seçimi size kalsın o halde. Saten elbiselerinizle oldukça zarif ayakkabılar tercih etmeyi unutmayın, banth ayakkabılar kombin kolaylığı sağlarken aynı zamanda zarif ve sade bir form oluşturur.

Ben daha salaş olmak istiyorum ama özenli de olmak istiyorum diyorsanız, jeanlerinizle şık mı şık parlak mı parlak tüllü bluzlerinizi kombinleyebilirsiniz veyahut payetli kazaklar kullanabilirsiniz.

Yeni yıl ruhuyla gelenekselliği match etmek istiyorum diyenlere ise triko kazaklar favori tercihleri olabilir. Özellikle de bu kazaklar yeni yıl figürlerini ve desenlerini taşıyorsa harika olur doğrusu.

Gelelim konforuna çok düşkün olanlara ve ptt’cilere. Doğrusu gecenin sonlarında hepimiz artık ptt kurbanı olacağız. “pijama -terlik- televizyon”

Ailenizle geçireceğiniz günün hem konforlu ve eğlenceli geçmesini isteyenler ve pijamacılar olarak yılbaşı ruhunu yansıtan pijamalarınızla çinkolarınızı sayabilirsiniz. Daha da tatlı bir görünüm olsun isterseniz aile boyu takım pijamalar giyebilirsiniz.

Dipnot; biliyorsunuz ki yılbaşı makyajının olmazsa olmazı teninize yakışacak güzel bir tonda kırmızı ruj. Kombinleri kırmızı rujlarımızla taçlandıralım kızlar!

Bu sene içimiz biraz buruk olabilir, kalabalık sofralarda sevdiklerimizle güzel bir yılbaşı geçiremiyor olabiliriz. Enerjimizi yüksek tutarak güzel dilekler dileyerek gireceğimiz yeni yılda kalabalık sofralara ve sevdiklerimize kavuşma anına bir an önce yaklaşırız umarım. Yeni yılınız bol neşeli bol kahkahalı ve mutlu geçsin.

Özlediğimiz dünlere kavuşma dileğiyle, yeni yılımız kutlu olsun, huzurla kalın, modayla kalın…