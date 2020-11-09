 Dönemsiz Deri Ceket

1970

70’lere kadar aslında daha çok erkek kıyafeti olarak bilinen deri ceketler kadınların kullandığı bir parça olmaktan ziyade erkek gardıroplarında egemen hale gelmiştir. Sonrasında ise kadınların ön plana çıkmasıyla ve kendilerini toplumda daha fazla göstermeleriyle birlikte artık deri ceketler kadınlarında omuzlarını kaplar hale geldi. Böylelikle artık deri ceketler uniseks parçalar haline gelerek herkese fazlasıyla hitap etmeye başladı.

1980-1990

Sadece deri ceket konusunda değil aslında diğer bütün konularda ve bütün moda kategorilerinde en çok ilham alınan dönem olma özelliğini her zaman korumuş olan 1980-1990 dönemleri şu anın trendlerinin bile temelini oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu dönemlerin deri ceketleri nasıldı?

Zamansız deri ceketlerin zamanı işte tam da o dönemden bahsediyoruz aslında. Geniş omuzları ve zımba detayları ile Kate Moss’dan Madonna’ya Matt Dillon’dan Johnny Depp’e mükemmel deri ceketlerle sokak stiline kafa tutar cinsten.

2000

Genişleyen model skalasıyla her tarza uygun olan deri ceketlerde aslında 2000 döneminde boylar kısaldı. Bolero forumunu andıran deri ceketler 2000’lere daha çok damga vurdu ve çok fazla kullanıldı diyebiliriz. Özellikle Amy Winehouse sevenler bilir ki bolero tarzı deri ceketlerini üstünden çıkartmazdı.

2010

2010 zamanlarında aslında deri ceketler giyenlerden daha çok omzuna atanları görmekteydik. Uzun hırkalar üzerine kısa deri ceketler giyilmeye başlandı, giymekten ziyade yine omuza atmaktan bahsediyoruz aslında. Sokak stilinin daha da baskın olduğu ve belirgin hale geldiği 2010 zamanlarında defileden çıkanların birçoğunun omuzlarında deri ceket görebilirdiniz. Bu bir akımdı ve herkes bu akıma bağımlı kaldı. Baskılı ve payetli deri ceketlerin çıkmasıyla deri ceketler daha eğlenceli bir forma büründü.

2020

Artık bikerlar bildiğiniz bikerlar değil gibi sanki. Renkler, kesimler ve daha birçok şeyin değişmesiyle aslında aynı prensibe dayanıp birçok konuda mutasyona uğramış gibiydi. Bir yenilik daha! Vegan derileri fazlasıyla bulabiliyoruz, üretici firmaların sayısında bir hayli artış gözlendi. En güzel ve en mantıklı kıyafet yatırımlarından olduğunu düşünenlerin fazlalığı dikkat çekiyor, paralar bikerlara!

Seneler içerisinde o kadar çok değişti ki formlarında. Sizce değişmeyen şey neydi? Her daim her neslin modası olması ve coolluk olsa gerek. Deri ceketlerin modelleri değişebilir, renkleri değişebilir ama coolluk baki kalacak.

Dönemsiz kalın, cool kalın, modayla kalın.

İZEL ÇELEBİ ILGIN