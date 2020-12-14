Dev Kombin Parçaları

Bulunduğumuz mevsim dolayısıyla da bot ve çizmeler stilimizi gösterme konusunda büyük bir rol oynuyor. Şehirde ya da kırsalda, iş hayatında ya da özel bir gecede her neresi için kombin yapıyorsak bu parçalar bize stil sahibi olmayı vadediyor. Peki ne zaman, nerede ve nasıl? Hem konforlu hem trend gözüken çizme ve botlara gelin birlikte bakalım ve kafamızda kombinler oluşturalım…

Sneaker botlar

Rahatına düşkün kadınları buraya alalım. Rahat olmasının yanı sıra pek çok kombin olanağı sağlayan sneaker botlarla stil sahibi bir görünüme kavuşmak için güzel bir kombin önerisi gelsin o zaman … Klasik parçalarla, kumaş pantolonlarla veyahut klasik takımlarla sneaker botları kombinleyebilirsiniz. Hem rahat hem klasik hem de trend bir görünüme kavuşmuş olursunuz. Elinizde de bir clutch neden olmasın?

Dökümlü çizmeler

Dönem parçalarının arasında yer alan dökümlü, büzgülü çizmeler adeta bir klasik diyebiliriz aslında. Özellikle 1980 ve 1990’ların en tarz ve en hit çizmelerinden olduğunu göz önünde bulundurursak aynı zamanda vintage bir görünüme kavuşabilirsiniz. Salaş kombin severler bu çizmelerle kombinlerini denesinler derim mutlaka. Midi boy etekler de bu çizmelerin olmazsa olmaz klasik kombinlerinden biri, birde çapraz çanta ekleyelim bu kombine.

Dizüstü çizmeler

Son dönemlerin en popüler çizmelerinden olan dizüstü çizmeler herkese hitap etmemekle birlikte vücut şekline göre kullanımı kısıtlıyor. Daha uzun bacaklılara ve uzun boylu kadınlara hitap eden dizüstü çizmeler doğru kombinlenmediği taktirde çok kötü bir görüntü çıkarabiliyor. Fakat doğru kombinlendiğinde çok çekici bir forma sokuyor. Hem çekici hem de seksapalitesi yüksek olan bu çizmeler sizler tarafından kombinlenmeyi bekliyor.

Binici çizmeleri

Oldukça sofistike bir forma sahip olan binici çizmeleri klasikten şaşmayanların tercihlerinden biri. Özellikle şu zamanların trendi mini şort ve binici çizme kombinleri diyebiliriz. Binici çizmeleriyle yapacağınız intizamlı kombinlerde jilet gibi bir görünüme kavuşabilirsiniz. Örgülü bir denizci şapkasıyla kombinlemeyi de denemelisiniz.

Chelsea botlar

Her vücut tipine yakışan, özellikle yeni jenerasyonun vazgeçilmezlerinden biri olan chelsea botlar kombinleme kolaylığı sağlıyor. Son dönemlerde açık renk olanları bir hayli trend olmuş durumda beyaz, bej… Feminen tarzı seven kadınların abartıya kaçtıklarını düşündükleri anda chelsea botlar hemen yetişiyor aslında. Feminen tarzları dengeleyici etkisi sayesinde tam dozunda bir kombinle kendinizi dışarı atabilirsiniz. Bu tarz kombinlerde sırt çantası ya da bel çantası kullanabilirsiniz.

Postal

Ve vazgeçilmez şu postallar… Neyle giysem yakışır dediğinizi duyar gibiyim. Kısmen evet aslında. Geçmeyen modasıyla tam da yatırımlık bir bot olan postallar her sene sizi kurtarıyor. Kaliteli bir postal alarak her sezon trend görünüme kavuşabilirsiniz. Maskülen tarz sevenlerin mutlaka en az bir adet postalı olsun derim. Maskülen takımlarla bir hayli hatta fazlasıyla mükemmel gözükebilirsiniz.

Ayakkabı demek konfor demek, şıklık demek, stiline stil katmak demek ve kadınların zaafı demek…

Stil sahibi görünmenin yardımcı parçalarıyla kombin yapmak sizden.

Trend kalın, modayla kalın…