Burçların Modası

KOÇ

Trendleri yakından ve fazlasıyla takip edebiliyor olmak koç burcu kadınları için çok önemli bir unsurdur. Kıyafet tercihlerinde cüretkar ve iddialı bir tavır içerisinde olmak onlar için mühimdir. Salaş kıyafetlere nazaran daha çok dar parçalar tercih ederler ve konforlarına da düşkündürler aynı zamanda, aktif ve enerjik yaşamlarının bu nedenle de kısıtlanmasından hoşlanmazlar. Ama her zaman şık görünmek onlar için önemli olduğundan topuklu ayakkabılarla gün boyu dolaşabilirler. Aksesuarlarda daha büyük ebatlı olanları tercih ederler ve genelde dövme yaptırmaktan da hoşlandıklarını söylemeliyim.

BOĞA

Pratik parçalardan daha çok keyif alan boğa burcu kadınları fular ve kolye kullanmaktan çok hoşlanırlar. Fazla sık boğaz olmaya gelemezler ve konforlarına fazla düşkündürler o yüzden genelde daha rahat kıyafetlere kaçarlar, takılarında da genelde daha orijinal ve değerli parçalar tercih ederler. Minimal tarza daha yakın olan boğa burcu kadınları genelde boyunlarını boş bırakmayı sevmezler.

İKİZLER

Sabit fikirlerden ve tarzlardan uzak olan ikizler burcu kadınlarının genelde trend skalaları geniştir. En sevdikleri yerlerden biri alışveriş merkezleri olsa gerek. Çanta ve eldiven tutkusu onlarda biraz daha üst düzeydedir ve el bakımlarına fazlasıyla düşkündürler. Dolaplarında ise olmazsa olmaz parçalar jean, beyaz basic tişörtler ve ceketler... İsterlerse çok seksi bir görünüme kavuşabilirler, ruh hallerine göre değişiklik gösteren tarzları onları çok salaş bir forma da sokabilir.

YENGEÇ

Rahatlık ve huzur başlıca ilkeleridir, bu yüzdendir ki bu yönde tercih yapmak isterler ve hem rahat hem de bir o kadar feminen görünebilirler. Klasik parçalardan vazgeçemezler ve gösteriş onların işi değildir öyle ki minimal görünüme kavuşmaktan çok hoşlanırlar. Mavi rengi çok sevdiklerinden hem evlerinde hem de kıyafetlerinde kullanmaktan huzur bulurlar. Takı olarak daha çok antikavari parçalardan hoşlanırlar. Eskiye önem verdiklerinden klasik parçalarından ödün vermezler ve çok uzun süreler kullanırlar. Olmazsa olmazları arasında bulunan kapişonlu hırkalar her daim dolaplarındadır.

ASLAN

Sıradanlık da neymiş hiç bir aslana göre değil, daha çok iddialı ve farklı parçalarla sofistike görünüm sergilemeyi tercih ederler. Farklı görünmek onlar için önemlidir, siyah ve kırmızı favori renkleri arasındadır. Pul ve payetten vazgeçemezler ve girdikleri ortamda her zaman ilgiyi üzerlerine toplarlar. İri takılardan hoşlanırlar ve ‘ben ne giyiyorsam o moda olmalı’ görüşündedirler. Dekolteden vazgeçemeyen aslanlar için cüretkar ve feminen olmak çok da zor değildir.

BAŞAK

Titizlik ve muntazamlık başak burcu kadınları için çok önemlidir abartıdan ve gösterişten ziyade buruşuk olmayan ütülenmiş parçalarla kombin yapmak çok daha mühimdir onlar için. Kaliteli ve sağlıklı olmak onlar için çok önemli olduğundan kıyafet konusunda da buna dikkat ederler, otokontrol onlar için hayat meselesidir. Kıyafetlerin fiyatından ziyade kumaş kaliteleri ve sağlıklı olması çok daha üst sıralardadır. El ve tırnak bakımına çok özen gösterirler bundandır ki el kremleri hep yanlarındadır. Hayvan desenli çantaları ve desenli taytları favorileridir, pudra kokulu parfümleri ise bir hayli severler.

TERAZİ

Moda olan ne varsa terazi burcu kadını onu siz duymadan almıştır zaten, adeta moda alarmı gibidirler. Pastel renkler tam da onların en sevdiği renklerdir. Genelde romantik bir forma giren teraziler farklı renkler arasında güzel bir uyum yaratarak kombinlerini tamamlarlar. Diş bakımlarına çok önem veren teraziler temiz ve güzel kokan her şeyden hoşlanırlar, kıyafetlerinin güzel kokması da onlar için önemlidir. Daha çok hafif, varla yok arasında bir makyajdan hoşlanırlar.

AKREP

Baştan çıkarıcı, iddialı ve feminen görünmeye bayılan akrep kadınları gizemli ve seksidirler. Koyu renklere ve özellikle de siyaha bayılırlar, genelde deri parçalardan harika kombinler çıkarırlar. Kafalarına estiği gibi kombin yapmaktan çok hoşlanan akrepler bir bakmışsınız bohem bir formda karşınıza çıkmış... Göz makyajı ve cilt bakımı konusunda oldukça hassas bir tavır içerisindedirler. Dekolteye bayılan akreplere hediye almak biraz zordur her zaman her şeyi beğenmezler. Kıyafete çok büyük paralar vermekten hoşlanmazlar ama daha uygun parçalarla bir bakmışsınız harikalar yaratmışlar.

YAY

Rahat kombinlerden şaşmayan yay burcu kadınları özel etkinlikler dışında konforlarına çok düşkündürler. Deri ceket ise olmazsa olmaz parçalarındandır ve kahverengi tonlarına bayılırlar. Aksesuar seçimleri genelde otantik parçalardır. En son ne moda olmuş, bu senenin modası ne pek umurlarında olmaz, onlar için önemli olan tek şey, giydiklerinin içinde rahat ve mutlu olmalarıdır. Abartı bir makyajdan uzak olan yaylar daha çok fresh bir görünümden hoşlanırlar, saçlarında da aynı tercihi yaparak seçimlerini doğallıktan yana kullanırlar.

OĞLAK

Bakım deyince akla ilk gelen burç oğlak diyebiliriz, hatta o kadar ilgilidirler ki kendi bakım ürünlerini kimi zaman kendileri yapar ve kullanırlar. Onlar için esas olan bakımdır ve kendilerine bakım günü bile ayırırlar, kendilerini çok seven oğlaklar doğallıktan yanadırlar. Planlı ve programlı olmayı seven oğlak kadınlarının dolaplarında bulunan her parçanın bile bir yeri bir zamanı vardır hiçbiri öylesine alınmamıştır. Sentetik kumaşlardan hiç haz etmezler. Sade ve klasik olmak asıl önemli olan husustur, topuklu çizmeler ve saatler favori parçalarındandır.

KOVA

Geniş ve rahat kıyafetler, sandaletler olmazsa olmazlarıdır. Yeni olan parçaları kova burcu kadınlarının üzerinde görmeniz çok olasıdır. Daha çok kafalarına göre giyinerek eklektik bir forma bürünürler. Her daim saçlarında ve moda tarzlarında ani değişiklikler yapabilecek olan kovalar ayak bileklerinde aksesuar kullanmaktan ve dövme yaptırmaktan çok hoşlanırlar, vintage parçalar mutlaka dolaplarında yer alır.

BALIK

Favori kumaşları şifon ve satendir, duru ve sade görünmek her zaman onların tarzı haline gelmiştir. Ayakkabı sayılarını çoğu zaman bilmezler ki ayakkabılar favori parçalarıdır, aşıktırlar. Kalıplara sokulmaktan hiç hoşlanmayan balık burcu kadınları daha çok zarif ve uçuş uçuş görünmeyi severler. Bebe yaka gömlekleri giymeyi çok severler, dolaplarında fazlasıyla bulundururlar.

Modanın kalbi her kategoride tüm hızıyla atarken size keyifli okumalar diliyorum, mutlu haftalar, modayla kalın.