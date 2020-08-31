2020 Takı Trendleri





90’ların halkaları

Tekli ya da iç içe geçmiş çoklu formdaki dev halka küpeler 90’lardan günümüze ışınlanmış durumda. Her sezon halka küpe trendi var bildiğimiz üzere ve asla vazgeçemiyoruz şayet bu sezon en büyük devasa halka küpeler kulaklarımızda olacak.

Kalın zincirler

Kaba mı kaba kalın mı kalın zincirler kombinlenmeyi bekliyorlar. Bileklik ve kolyede tercih edeceğiniz bu sezonun trendi olan gold ve koyu gri formlarıyla zincirlerimizi kıralım ve bu trendi kaçırmayalım. Yakası öylesine bir salaş görünüme sahip gömleklerinizle hoş bir görünüm yakalayabilir, zarif bileklerinize dev zincirlerle dikkatleri çekebilirsiniz.

Sürrealizm etkisi

Takı tercihlerinizi alışılagelmişin dışına taşımayı ve fark yaratmayı seviyorsanız bu trend tam da size göre diyebiliriz. İster sembollerle ister hayvan figürleriyle tasarlanmış farklı formlardaki eksantrik takılarınızı hemen edinebilirsiniz.

Karıştır ve yakıştır

En sevilen ve yakalanması en kolay trendlerden biri olan mix-match. Üst üste takacağınız birçok kolye ya da aynı anda kullanacağınız birçok küpeyle bu trendi yakalayabilir ve kararsızlıkları ortadan kaldırarak karıştırıp yakıştırabilirsiniz. Bu sezon yüzüklerde de kullanacağınız bu akımla çekinmeden bütün parmaklarınızı doldurabilirsiniz.

Gösterişli ilhamlar

Ve minimalizme gölge düşüren sadelikten uzak formlar... Daha çok gold detayların yer aldığı ihtişamlı ve gösterişli aksesuarlar bu sezon sevenlerini yalnız bırakmıyor. Renkli taşlar, gold detaylar sizi oldukça havalı bir forma sokacaktır.

Dev chokerlar

Gördüğünüz üzere bu sezon her şey daha devasa ve abartılı bir görünüme sahip aslında. Bu dev görünüme sahip trendlerden biri de dev chokerlar. Tasma formlu büyük mü büyük zincir formlu chokerlar cesur kombin severlere yardımcı olacak.

Düşen kolyeler

Boyundan aşağıya doğru öylesine ve uzunca kendini bırakan kolyeler, ister zincir detaylarıyla ister taş detaylarıyla boynunuzu süsleyecek. Oldukça uzun bir forma sahip bu kolyeler hem salaş bir görünüme kavuşturuyor hem de zarifliğin namını konuşturuyor.

Takıların etkisi muazzam bir şekilde fark yaratmak için vardır. Sizi bambaşka bir havaya sokabilirken kombinize mükemmel bir avantaj sağlayarak sofistik formunuzu koruyabilir ve en sevilen alışverişlerden biri de kuşkusuz takı alışverişidir, o zaman terapiye ihtiyacı olanlar için güzel tüyolarla haydi alışverişe. Mutlu kalın, modayla kalın.