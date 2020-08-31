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Geriİzel Çelebi 2020 Takı Trendleri
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>İzel Çelebi >2020 Takı Trendleri
Mahmure
31.08.2020 - 17:23 |  Son Güncelleme:

2020 Takı Trendleri

İzel Çelebi
İzel Çelebi
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İzel Çelebi
İzel Çelebi
2020 Takı Trendleri
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"Evet, takı deyince akan sular durur ve bir saygı duruşuna geçeriz. En önemli aksesuarlarımızdan olan takılar aslında o kadar önemli ki... Aynı parçalardan yapılan iki kombinde kullanılan farklı takılarla bambaşka bir havaya bürünmeniz kuşkusuz ki mutlak kalacaktır ve bu büyük bir avantaj. Gelin de trendlere bakalım."

2020 Takı Trendleri

90’ların halkaları

Tekli ya da iç içe geçmiş çoklu formdaki dev halka küpeler 90’lardan günümüze ışınlanmış durumda. Her sezon halka küpe trendi var bildiğimiz üzere ve asla vazgeçemiyoruz şayet bu sezon en büyük devasa halka küpeler kulaklarımızda olacak.

2020 Takı Trendleri

Kalın zincirler

Kaba mı kaba kalın mı kalın zincirler kombinlenmeyi bekliyorlar. Bileklik ve kolyede tercih edeceğiniz bu sezonun trendi olan gold ve koyu gri formlarıyla zincirlerimizi kıralım ve bu trendi kaçırmayalım. Yakası öylesine bir salaş görünüme sahip gömleklerinizle hoş bir görünüm yakalayabilir, zarif bileklerinize dev zincirlerle dikkatleri çekebilirsiniz.

2020 Takı Trendleri

Sürrealizm etkisi

Takı tercihlerinizi alışılagelmişin dışına taşımayı ve fark yaratmayı seviyorsanız bu trend tam da size göre diyebiliriz. İster sembollerle ister hayvan figürleriyle tasarlanmış farklı formlardaki eksantrik takılarınızı hemen edinebilirsiniz.

2020 Takı Trendleri

Karıştır ve yakıştır

En sevilen ve yakalanması en kolay trendlerden biri olan mix-match. Üst üste takacağınız birçok kolye ya da aynı anda kullanacağınız birçok küpeyle bu trendi yakalayabilir ve kararsızlıkları ortadan kaldırarak karıştırıp yakıştırabilirsiniz. Bu sezon yüzüklerde de kullanacağınız bu akımla çekinmeden bütün parmaklarınızı doldurabilirsiniz.

2020 Takı Trendleri

Gösterişli ilhamlar

Ve minimalizme gölge düşüren sadelikten uzak formlar... Daha çok gold detayların yer aldığı ihtişamlı ve gösterişli aksesuarlar bu sezon sevenlerini yalnız bırakmıyor. Renkli taşlar, gold detaylar sizi oldukça havalı bir forma sokacaktır.

2020 Takı Trendleri

Dev chokerlar

Gördüğünüz üzere bu sezon her şey daha devasa ve abartılı bir görünüme sahip aslında. Bu dev görünüme sahip trendlerden biri de dev chokerlar. Tasma formlu büyük mü büyük zincir formlu chokerlar cesur kombin severlere yardımcı olacak.

2020 Takı Trendleri

Düşen kolyeler

Boyundan aşağıya doğru öylesine ve uzunca kendini bırakan kolyeler,  ister zincir detaylarıyla ister taş detaylarıyla boynunuzu süsleyecek. Oldukça uzun bir forma sahip bu kolyeler hem salaş bir görünüme kavuşturuyor hem de zarifliğin namını konuşturuyor.

Takıların etkisi muazzam bir şekilde fark yaratmak için vardır. Sizi bambaşka bir havaya sokabilirken kombinize mükemmel bir avantaj sağlayarak sofistik formunuzu koruyabilir ve en sevilen alışverişlerden biri de kuşkusuz takı alışverişidir, o zaman terapiye ihtiyacı olanlar için güzel tüyolarla haydi alışverişe. Mutlu kalın, modayla kalın.

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İzel Çelebi
İzel Çelebi
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