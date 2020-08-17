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Haberler>Mahmure>Yazarlar>İzel Çelebi >2020 Sonbahar/Kış Gelinlik Modelleri
Mahmure
17.08.2020 - 11:57, Son Güncelleme:

2020 Sonbahar/Kış Gelinlik Modelleri

İzel Çelebi
İzel Çelebi
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İzel Çelebi
İzel Çelebi
2020 Sonbahar/Kış Gelinlik Modelleri
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"Şu geçirmiş olduğumuz sene içerisinde bir hayli zorlu günler yaşayarak maalesef ki düğün sezonunu bir hayli erteledik. Düğünlerini erteleyen çiftler için sonbahar-kış sezonu gelinlik modellerini sizler için derledim, hala kararsız olan gelin adaylarına bir göz atın derim. Keyifle okuyun..."

Tek omuz

Adeta helenistik dönemleri çağrıştıran tek omuz gelinlik modelleri sizi o dönemin büyülü silüetine sokacak cinsten bir form sergiliyor. Üst bedenini ön plana çıkarmak isteyen, geniş ve dik omuzlu gelin adayları bu modeli rahatlıkla tercih edebilirler.

Karpuz kol

Bu seferde gelin adayları güçlü kollarla karşınızda. Bu sezon neredeyse her üst giyim parçasında trend haline gelen karpuz kol detayları bu sezon gelinlikleri de detaylandırıyor. Vintage tasarımlardan hoşlanan gelin adayları için çok güzel bir tercih olabilir. Daha dar omuzlu gelinlerimize uygun bir form olduğunu söylemeden de geçmeyelim. Rönesans havasında bir gelin olabilirsiniz.

2020 Sonbahar/Kış Gelinlik Modelleri

Asimetrik

Asimetrik kesimler özellikle bacaklarını ön plana çıkarmak isteyen gelin adayları için oldukça ideal bir form. Kuyruklu, kabarık ve önü kısa arkası uzun olan modelleriyle bu sezon trendler arasında yer alan asimetrik kesim gelinlikler, kabarık gelinlik sevenleri de memnun ediyor.

Tüylü detaylar

Bu sezon ünlü modacılar tüylü detaylara bir hayli yer veriyor. Dilediğiniz gibi, ister tamamında isterseniz de kollarda ya da etek uçlarında... Birçok şekilde ve detayda kullanabileceğiniz tüy detayları sizi oldukça romantik bir havaya sokacak.

2020 Sonbahar/Kış Gelinlik Modelleri

Saten

2019’da Meghan Markle’ın giydiğin gelinliğin trendi etkilediği aşikar olacak ki bu trend hala etkisini koruyor. Sade ve duru tasarımlar bu sezon gelinliklerde de mevcut. Özellikle saten kumaşlardan tercih edilen akışkan modellere ilgi bir hayli arttı. İpek saten gibi kumaşlarla vücutta süzülen kumaşlar asil bir form oluşturuyor. Özellikle vücut hatlarına güvenen gelin adayları için çok ideal olduğunu söylemeliyim. Nikah sonrası düğün düşünmeyenler için de uygun bir seçim olacaktır, nikah sonrası düzenlenen yemeklerde de ortama uygun bir form olan bu gelinlikleri tercih edebilirsiniz.

Puantiyeler

Gün geçmiyor ki puantiyelerin modası geçsin. Her parçada her yerde yanımızda olan puantiyelerin popülaritesi bir hayli fazla. Tül ve dantel üzerine işlenen puantiye detaylarıyla dönem gelinliklerinin havasını yakalayabilir, romantik bir forma bürünebilirsiniz.

2020 Sonbahar/Kış Gelinlik Modelleri

Kabarık ve sade

İster straplez ister uzun kollu her sene mütemadiyen trendler arasında olan kabarık gelinlik formları bu sezon daha sade bir görünümle karşımızda. Şifon ya da saten benzeri kumaşlardan dikilen ve daha az detay barındıran kabarık gelinliklerle zarifliği yakalayabilirsiniz.

Bir hayli zor bir meziyet olan gelinlik seçme sorunsalı biz kadınlar için en önemli günün en önemli olayı olsa gerek. Oldukça özenerek yaptığımız seçimler aynı zamanda vücut formunuzdan tutun da düğün yapılan mekana kadar birçok sebeple bağlantılı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Vücut ölçüleriniz ve vücut yapınız doğrultusunda trendlere bağlı kalarak güzel bir seçim yapmak size... Mutlu kalın, modayla kalın. 

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İzel Çelebi
İzel Çelebi
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