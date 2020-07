2020 / Plaj Esintileri

Fırfırella

Fırfır detayları artık her parçada oldukça sık karşımıza çıkıyor, peki plajda nasıl bir görünüme kavuşuruz dersiniz? Alt, üst fark etmez yalnızca özgür fırfırlarımız her yerde olsun ve trend bizimle olsun. En çok da göğüs kısımlarında kullanılan fırfırlar çok sevildi ve bu yaz yine bizimle. Plajlarda biraz da fırfırlarımızla uçuş uçuş gözükelim öyleyse.

Yüksek bel

Ah canımız yüksek bel parçalar... Şayet olmasalardı ne yapardık? Her anlamda kurtarıcımız olmak konusunda listede ön sıralarda. Yüksek bel alt bikini modelleri bizi hem minimal bir modernliğin içine sokarken hem de şikayetçi olduğumuz bölgelerimizi saklamamıza olanak sağlıyor ve simitlere güle güle diyoruz, iyi ki var ve yüksek bel hayatımızın bir parçası olarak daimiliğini koruyacağa benziyor ne mutlu bize.

Batik

Yine eski sezonlardan daha çok rastlamış olduğumuz bir desene bu yaz merhaba diyoruz. Batik desenli mayo, mayokini, tankini ve bikinilerimiz alışılagelmişin dışında rastgele ve öylesine bir desen içerisinde bizi trend kılıyor ve desenlerin ahenginde serbest bırakıyor. Ayrıca batik desenin bir diğer güzelliği de bunu evde yapabiliyor olmamız... İstediğiniz renk parçalarınızı batik uygulamasını yaparak trend ve sofistik bir havaya girebilirsiniz, denemesi size kalmış bunu evde deneyin derim.

Hayvan desenleri

Plaj modasının olmazsa olmazı, vazgeçilmezi hayvan desenleri... Her yaz trend olma konusunda gayet başarılı bir duruş sergileyen bu desenler baki kalacaklar gibi gözüküyor. Leopar, yılan, zebra… Tabii bu trend desenlerin öyle bir de dezavantajı var ki tercihler çok önemli, modayı yakalamak isterken plajlarda rüküş bir görünüm sergilemek istemeyiz. Aman dikkat diyorum, tercihler çok önemli ve iri desenli olanlarından kaçının derim.

Siyah takım

Siyah her zaman her parçada biz kadınların kurtarıcısı olmuştur kuşkusuz. Bu sezon siyah takımlarla yaza ağırlığınızı koyabilirsiniz. Şayet siyah her anlamda bir gereklilik olmuştur ve bunu en iyi şekilde kullanmak yine bizim elimizde. Sıradan ve tek düze parçalar bu sezon siyah takımlarla geride kaldı. Alışılagelmemiş kesimlerle farklılık yaratabilir, stilinize uygun görünüme de kavuşabilirsiniz. Çünkü bu sezon siyah bildiğimiz siyah değil, farklı modellerle karşımızda.

Tek omuz

Halter kesimi andıran tek omuzlar birçok parçada olduğu üzere plajlarda da bizimle. Tarz bir görünüme kavuşmak ve omuzları ön plana çıkarmak konusunda tek omuz destekçimiz olma yolunda ilerliyor. Tek omuz modellerde eklektik parçaların bir hayli fazla olması da çeşitliliği arttırırken sizi farklı bir plaj havasına sokabilir.

Düşük kollar

Hem straplez üst görünümüne sahip olup hem de kollarınızda süzülen fırfırlardan tutun da kuşaklara ve karpuz kol detaylarına kadar geniş skalası olan düşük kol mayo ve bikiniler aynı zamanda bizler için büstiyer görevi de görmekte. Kullanış açısından oldukça çeşitliliğe sahip olan düşük kollarla günlük tatil kombinlerinizi de yapabilirsiniz.

Uzun kollar

Plaj modasında sınırlarınız nedir? Bu sene trendler arasına giren uzun kol mayo ve bikini üstleri birçok kitle tarafından sevildi ve kullanıldı. Kol ve omuz kısımlarınızı korumak ya da farklı bir görünüme sahip olarak sıradanlıktan sıkılanlar için güzel bir alternatif olabilir. Peki sizin tercihleriniz arasında olur muydu?

Turuncu

Siyah takımlar demişken bu sene turuncu takımlar da sezona hızlı bir giriş yaptı. Özellikle güneşten bronzlaşmış teninizde turuncunun her bir tonu mükemmel bir stile ulaşmanızı sağlayabilir. Turuncu her tonuyla ve baştan aşağıya bu yaz plajlarda sizinle.

Son ana bırakılan tatil alışverişleri ve çıkan aksilikler... Ne almalıyım, nasıl şık görünebilirim diye düşünenler... Kağıt kalem ikilisi hazırlandı ve güzel bir tatil için notlar alındıysa kusursuz bir deniz, kum, güneş üçlüsü sizi bekliyor. Peki ya sizin tercihiniz hangisi?

Bu yaz plajlarda en şık sizsiniz o halde. Mutlu tatiller, modayla kalın, hoşça kalın