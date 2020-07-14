2020 İlkbahar-Yaz Trendleri

YEŞİLİN BİN BİR TONU

Son zamanlarda yaz aylarında takım parçaları oldukça fazla görmekteyiz özellikle de tropik desenli yeşilin bin bir tonuna hakim parçalar bu sezonun modası. Ayrıca ünlü tasarımcılar iklim değişikliğine vurgu yapmak amacıyla da bu parçaları öne sürmüş durumda ve çok da beğenildi birçok kesim tarafından. Tatil

valizinize en az bir takım tropik esintiler atın derim. Çünkü yeşil her daim güzeldir, doğanın rengidir.

SİYAH VE FERAH

Siyah kuşkusuz herkesin vazgeçilmez rengidir, şık ve asil tavrıyla bizim en büyük yardımcımız olsa gerek. Bu sezon nefes aldıran daha ferah ve rahat kumaşlarla siyah parçalar karşınızda. Hem siyahtan vazgeçemeyip hem de sıcaklarda siyah giymekten korkuyorsanız bu parçalar tam size göre. Yine asiliz yine güzel, siyah yazın da bizim destekçimiz.



DERİ PARÇALAR



Deri kıyafetler bize direkt koyu renkleri ve özellikle de siyahı çağrıştırır. Aklımıza ilk gelen tarzlardan biri ise gotik olur fakat bu sezon deri bize farklı bir yüzünü gösteriyor, sıkı durun. Bu sezon yeşilinden turuncusuna her rengiyle bu parçalar bizler tarafından kombinlenmeyi bekliyor. Yazlık deri parçalarla hem feminen

görünebilir hem de trendi yakalayabilirsiniz, pastel renk sevenleri de deri kombinleriyle bekleriz.

NANE YEŞİLİ

Nane yeşili mi? Bu sezon en çok göreceğiniz renklerden biri de nane yeşili. Bu sezonla birlikte hayatımızda kalıcı olacak gibi gözüken bu renk özellikle yazın bronz teninizde beyaz kombinlerle bir şahane

olacak. Nane yeşili bir takım ve beyaz ayakkabı ve çantanızla, ışıltılı aksesuarlarınızla trendi yakalayabilirsiniz, bir kombin önerisi olsun.

Pastel renkleri sevenler de buradaysa bu rengi çok sevecekler, kombin sırası sizde o zaman.

EL İŞÇİLİĞİ

Salaş ve rahat kıyafetlerden vazgeçemeyenleri görelim. Şile bezi, keten ve özellikle de örgü kıyafetler bu sezon trendler arasında.

Örgü bikiniler özellikle önceki sezonlarda çok revaçtaydı. El emeği göz nuru, salaş mı salaş kıyafetlerle bu yaz hem rahat hem de minimal bir tavır içerisinde olabilir, bohem tarza yaklaşabilirsiniz.

İÇ GİYİMLER DIŞARIDA

Bu sezon belki de alışık olmadığımızın dışında bir trend söz konusu olabilir. Feminen görünüme bağlı olan kadınların özellikle çok seveceği bu trendle seksapalite nirvanada. İç giyimde kullandığımız parçalar olan iç çamaşırı, sütyen, bralet ve korseleri artık gizlemiyoruz. Kombinlerde detay olarak kullanarak güzel

parçalarınızı artık gizlemekten kaçınabilirsiniz.

WRAP ELBİSELER

Yanlış duymadınız tam anlamıyla bir wrap tarzı hakim olacak elbiselerde. Vücudunuza rastgele sarılmış görünümüyle sizi helenistik bir havaya sokan bu elbiseler özellikle saten ve ipek kumaşlarda sizi duru bir duruşa kavuşturabilir. Daha çok midi boy kullanılan bu elbiselerle şık bir davete damga vurabilir ve en

güzelinden trendi yakalayabilirsiniz.

HER DAİM YÜKSEK BEL

Yüksek bel parçalar hayatımıza girdiğinden beri onları o kadar benimsedik ve sevdik ki artık her yerdeler şüphesiz. Vücudumuzu daha kolay yönetmemizi ve istediğimiz şekilde görünmemizi sağlayan yüksek bel parçalar artık her gardıropta mevcut. Yazın hem rahat hem şık olmak istiyorum derseniz yüksek bel, boru paça şortlar sizi bekliyor. Renk renk, desen desen ister denim ister deri hem rahat hem şık, en önemlisi de yüksek bel. 90’ların moda şortları bu sezon bizlerle.

BEJ VE NUDE

Bu renkler olmasa ne yapardık? Her tene uyum sağlayan, her renkle ahenk içinde olan nude ve bej biz kadınların kurtarıcılarından.

Ayrıca bu renkler bize kombin yapma konusundan inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Gelelim en hit parçaya. Nude ve bej renkleri her mevsim bizi trençkotlarla ağırlıyor. Vazgeçemediğimiz ve her sezon kullandığımız kurtarıcımız olan ince trençkotlarımız bej ve nude ile trendlerde.

PUANTİYELER

Geçmişten günümüze gelen puantiyeler uzun yıllar bizimle olacak gibi gözüküyor. Puantiye severler önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da bu parçaları doya doya kullanabilirler. Tarzından ve tavrından vazgeçemeyen puantiye severler trendi yakalayabilir hem de retronun ışığıyla şık bir görünüme kavuşabilir.

KARPUZ KOL

Geçen sezon çıkan karpuz kollar bu sezon da trendlerde yerini koruyor adeta. Vatkalar ve tüylü omuzlar da burada bu sezon. Düşük omuzlu kadınların kurtarıcısı olan devasa kol ve omuz detayları bu sezon yerini koruyan trendler arasında, bu sezon güçlü kollar revaçta. Bu sezon güçlü kollarımızı gösterelim o zaman.

İlkbahar/yaz sezonunun ışıltısı ve cıvıltısı yüzümüzden eksik olmadığı gibi kombinlerimizden de eksik olmasın, renkli kalın, mutlu kalın ve modayla kalın.



İzel ÇELEBİ ILGIN