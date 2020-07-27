2020 Çanta Modası





Çuvalımsı

Çantalara bir şeyler sığdırırken zorlananlardan mısınız? Alın size bir kolaylık hem şık, hem salaş hem de çuval gibi... Doldur doldurabildiğin kadar. Dışarı çıkarken fazla eşya taşıyan kadınlar için büyük bir kolaylık sağlayan bu çantalar oldukça kullanışlı ve bohem bir tarza yakın.

Mikro çantalar

Kullanış açısından çoğu kadının beğenisini toplayamamış olsa da belli bir kitle tarafından oldukça sevilen mikro çantalar her geçen sezon küçüldükçe küçülüyor. Bu trend ise yanında fazla eşya taşımaktan kaçınan ve minimal bir görünümü benimseyen kadınlara fazlasıyla hitap ediyor. Özellikle birkaç sezondur ünlü modacılar bu çantalarda iddialarını korumakla birlikte mikro çanta tasarımından vazgeçmiyorlar ve bunun devamı gelecek gibi gözüküyor.

Birden fazla çanta

Bu trend size birden fazla çanta kullanmanıza ve bununla eklektik bir görünüme kavuşmanıza imkan sağlıyor. Büyük tek bir çanta tercih etmek yerine birden fazla mikro çanta ile trendi yakalayarak sıradanlıktan uzaklaşabilirsiniz ve kombin konusunda kolaylık elde edebilirsiniz.

Hasır & Örgü

Örgü ve hasır çantalar dediğimiz zaman daha çok gözümüzde plaj kullanımına uygun büyük çantalar gelse de birkaç sezondur artık her yerdeler. Hasır ve örgünün harmanlanmasıyla ortaya çıkan sofistik görünüm birçok kombine yardımcı olurken fresh görünümü de muhafaza etmekten geri kalmıyor. İster sepet ister kova şeklinde isterseniz de mikro... Birçok seçeneğiniz olduğu üzere kullanışlılık bakımından oldukça fonksiyonel olduğu bir gerçek. Bu trend hiç bitmesin, oldukça sevildi.

Gökkuşağı

Ve gökkuşağının o güzel renkleri... Özellikle yaz günlerinde içimizi açacak bu renkler çantalarımızda. Kobalt mavisinden, limon sarısına bu sezon çantalar rengarenk. Tek renk kombinlerimizle, gökkuşağı renkleri çantalarımız işte bu yaz tam da star bir görünüme kavuşmak isteyenler bu trendi kaçırmasın.

Dev clutchlar

Clutch severleri buraya alalım. Hem clutchları sevip hem de ben eşyalarımı sığdıramıyorum diyorsanız bu dev clutchlar tam sizlik. Asil ve şık görünümüyle her kombine ayak uydurmayı başarabilen ve karakteristik duruşa sahip olan clutchlar artık dev gibi. Bu trend uzun bir süre aramızda olacak gibi gözüküyor, ileriye yönelik yatırımlarımızı neden yapmayalım o zaman?

Disko çanta

Geçmişe hızlı bir yolculuk yapıyoruz. 70’lerin trendi disko çantalar bu sezon yeniden aramızda. Metalik detaylı gümüş ışıltılar bu sezon bize eşlik ediyor. Tam bir dönem trendi olan disko çantalarda hem retro bir tavır takınırken hem de ışıltılı bir görünüme kavuşmak çok basit. Bu sezon ışıl ışıl parlıyoruz o halde.

Bambu saplar

Zıtlıkların trendi dersek tam anlamıyla ifade etmiş oluruz. Bambu saplar, bize modanın seneler içerisindeki dönüşümünü ve nasıl da güzel tekerrür ettiğini gösteren bir trend aslında. Daha çok deri ve saten kumaşlarla birlikte kullanılan bambu saplar sizi elegan bir görünüme kavuşturabilir, hem dönem trendi hem hit olabilirsiniz.

Çizgiler

Kuşkusuz her zaman her yerde olan çizgi detayları en klasik desenlerden. Giyim konusunda çizgili kıyafetleri kullanırken ne kadar tedirginsek çanta konusunda da o kadar rahatız aslında. Hem sıradan hem gösterişli olmanın sırrı çizgilerde saklı. Çizgili çantalarla güzel bir kontrast elde edebilir ve aynı zamanda maskülen kombinlerinizde hoş bir looka kavuşabilirsiniz.

Belki de kadınların en büyük yatırımlarından birisi de çanta olacaktır ki futursuzca buna sahip olmaktayız. İyi ve mantıklı yatırımlar için bu sezonun trendlerini sizler için derledim. Bir kadının en önemli aksesuarlarından biri olan çanta her zaman hayatımızda farklı silüetlerle olmaya devam edecek.

Mutlu kalın, modayla kalın.