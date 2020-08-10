2020-2021 Sonbahar - Kış Modası

KELEBEKLER

Yazdan kalma kelebekler sonbahar-kış sezonunda kıyafetlerimizi süslüyor adeta. Kelebek baskılı şifon etekler ve gömlekler hit parçalar arasında yer alırken bizim içimizi açan cinsten bir trend sergiliyor. Bej ve siyah tonlarında bir hayli gördüğümüz kelebekler bu sezon kombinlerimizde yaşayacak.

ALAKASIZ

Alakasız parçalarla uyumsuzluğun içerisinde ufak nüanslarla bir uyum yakalayacağımız cinsten bir trend olan bu formlar sizi eklektik bir havaya sokabilir. Dikkat etmeniz gereken trendlerden biri olan alakasız parçalarla kombin yapmak hem zor hem de bir hayli kolay aslında birkaç kombin araştırmasıyla zıt renkleri ve parçaları bir arada kullanarak tarzınıza tarz katabilirsiniz.

TAKIM ELBİSE

Etek ve ceket formlarıyla yapacağınız takım elbise kombinleri hem zarafetin öncüsü olmuştur hem de maskülen tarz olarak ön sıralarda yerini korumuştur. Her zaman bir klasik olan takım elbise formları sizi sofistik bir havaya sokarak ciddiyetinizi koruyacaktır.

KAPİTONE

Daha çok koltukların kaplamasında görmeye alışkın olduğumuz kapitone desenler şimdi kombinlerde... İster bir mantoda ister bir çantada tercih edebileceğiniz kapitone desenler aynı zamanda ağır ve iddialı olmasından dolayı kombinde star yapacağınız parça olmalı. Kombini tamamıyla duru ve sade bir forma sokarak tek bir parçada bu detayı kullanabilirsiniz.

PÜSKÜL

Yine eskiye dönüyoruz ve püsküllerin esintisi diyoruz. Püsküllü detaylar bu sene hitler arasında, hem zarif hem modern bir detay olan püsküller özellikle bu sene blazer ceket altına giyeceğiniz eteklerde çok hoş duracak. Kalça hizasına kadar gelen klasik blazerların altından çıkan zıt renklerle çok tarz gözükeceksiniz. Ayrıca püskül detayları kontrast yaratmak isteyenler için de çok büyük bir kolaylık sağlıyor.

OVERSİZE PALTOLAR

80’lerin en trend parçalarından olan oversize paltolar yine bizlerle. Hem salaş hem rahat hem de retro bir havaya girebilmenin en kolay yollarından biri bu parçaları kullanmak. Biraz karıştırsak annelerimizin gardırobundan çıkacak gibi... Sımsıcak tutacak bu paltolardan en az bir tane edinin derim çok seveceksiniz.

TRENÇKOT

70’lerin trençkotları yeni sezonda bizlerle olacak. Yine bir eskiye dönüş yine bir tekerrür. Buralar hep retro kokuyor sanki. Elimizdekileri değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu yenilenen ama değişmeyen trend parçalarda görüyoruz aslında. Özellikle mevsim geçişlerinde bir hayli kullandığımız trençkotlar bu sezon bize zamanda yolculuk yaptıracak.

EKOSE PARÇALAR

Geçtiğimiz sezonlarda özellikle takımlarda çok trend olan ekose kumaş bu sezon her yerde ve her şeyde. İstediğiniz parçada ekose kullanabilir ve bu kumaşın sıcaklığına varabilirsiniz. Klasikten şaşmayanlar için güzel bir trend önerisi.

ÇİÇEKLER

Bu sezon elbiselerimiz çiçek açsın! İlkbahar-yaz sezonunun hitlerinden olan floral desenler kışında bizim enerjimizi yükseltmek ve modumuzu yüksek tutmak için yanımızda. Özellikle çan model elbiselerde tercih edeceğiniz çiçek desenleri trendi yakalamanıza olanak sağlayacak.

PANÇOLAR

Mutlaka pançoları sevenler vardır. Tam, al üstüne çık denilecek cinsten. Her tarz kombinle kullanılabilecek pançolar renk renk. Hem sıcak hem farklı, kombinlemesi sizden.

GÜÇLÜ KOLLAR

Yaz sezonunun meşhur güçlü kolları yine bizlerle. Kalın omuzlar ve vatka detayları özellikle düşük omuzlu kadınlar için çok ideal. Retro bir havaya girerek güçlü kollarımızı bu sezon herkese gösterelim kızlar.

Ve biliyorsunuz ki modanın en güzel yani tekerrür etmesi... Modası geçen hiçbir parça yoktur, doğru zamanda doğru kombinle kullanılmayı bekleyen parçalar vardır. Yaz bitiyor diye üzülmeyelim bu kış sezonu içimizi açacak trendlerle hazır bekleyelim. Mutlu kalın, modayla kalın.

İZEL ÇELEBİ ILGIN