2020-2021 Sonbahar-Kış Ayakkabı Trendleri

DİZ ÜSTÜ ÇİZME

Her sene trend olan diz üstü çizmeler kullanım bakımından biraz zahmetli olsa dahi çok seksi bir formda olduğunu görmekteyiz. Bu sezon yine trend olacak olan bu çizmeler her vücut tipine uymadığı gibi bazı vücutlarda dezavantaj yaratıyor. O yüzden seçim yaparken dikkat etmekte fayda var.

ASKERİ BOTLAR

Rahat mı rahat sıcak mı sıcak askeri botlar bir başka değişle de postallar kısa veya orta boy olmak üzere bu sene de trendler arasında. Bağcık stillerine göre çeşitlilik gösteren bu botlar birçok farklı modelle size olanak sağlıyor.

KIPKIRMIZI

İster spor ister klasik olsun ama güze uygun olsun. Bu sezon hit renkler arasında olan kırmızı hem sizi iddialı kılacak hem de trende yaklaştıracak. Güz renklerine de son derece uyum sağlayan kırmızıyı tercih etmekten çekinmemenizi öneririm.

SATEN VE İPEK

Bu yıl fazlasıyla rastlayacağımız modellerden biri de saten ve ipek ayakkabılar olacak. Saten ve ipek kumaşlarının zarifliği ve kendine has iddiası kuşkusuz tartışılmaz. Özellikle özel günlerde tercih edebileceğiniz bu trend sizi zarif bir forma sokacaktır.

PARLAK

Son zamanlarda fazlasıyla gördüğümüz parlak, taşlı, simli ayakkabılar genelde özel günlerde tercih edilse de bu sezon ünlü modacılar tarafından günlük hayata uyarlanmış durumda. Artık her tarz ayakkabı modelinde çekinmeden parlak seçimler yapabilirsiniz.

MODERN KOVBOY

Klasik kovboy botları bir hayli modaydı ve çok fazla da sevildi, çok seneler önce sevildiği gibi şimdi ise klasik kovboy modellerinin biraz dışına çıkıyoruz ve şehirli bir kadının modernize olmuş halini dikkate alıyoruz. Modern stilli kovboy botlarının rahatlığını ve şıklığını çok seveceksiniz.

80’ LERİN HİTLERİ

80’lerin eşsiz ve güzel esintileri her sene olduğu gibi yine bizimle beraber. Bu sezon hit parçalar arasına giren dökümlü çizmeler bir klasik haline geldi ve bu sezon da trendler arasında yerini aldı.

BEMBEYAZ

Sonbahar ve kış dönemlerinde beyaz ayakkabı modellerini görmeye pek alışık değildik. Fakat geçen sezon bir hayli gördük ve alıştık diyelim. Bu sezon da beyazlar hitler arasında olacak. Bot, çizme, stiletto gibi her modelde tercih edebileceğiniz beyaz renk ayakkabılarla bu sezon içiniz açılacak.

Alışveriş listemize bu modellerden tarzımıza uyanları da eklemeyi unutmayalım o halde. Biliyorsunuz ki bir kadına asla ayakkabı sayısı sorulmaz, çünkü bilmez. Ayakkabı her zaman için tutkudur, aşktır. Aşkla kalın, modayla kalın.

İZEL ÇELEBİ ILGIN