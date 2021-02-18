Zayıflama İğnesi Semaglutide

Hayatınızda yürüyüş, hareket yoksa kaslar şekere pek de ihtiyaç duymaz. Fazla olan kadar basit şeker, insülin tarafından mecburen depoya taşınır. Semaglutide kullanırsanız basit şeker tükettiğinizde, kan glukozu dengelenmeye çalışılırken yine deri altına yağ şeklinde depolanacaktır. Bu kaçınılmazdır.

Kan şeker seviyeniz hızla düşer: Zihininiz yavaşlar, sinir hücreleri yakıtsız kalınca, anksiyete, unutkanlık, tahammülsüzlük başlar. Sosyal ilişkileriniz basit şekerden yara alır. Oturduğunuz yerden kalkmanız gerektiğinde, yakıtınız glukoz, deri altında yağ olarak yatmaktadır. Bitkin, tembel hissedersiniz.

Size enerji verip mutlu ettiğini sandığınız basit şekerler bedensel dinamizmi, zihinsel performansı aşağı asılır. Üstelik mutluluk kenarda dursun; depresif, kilolu ve mutsuzsunuzdur. “Artık basit şekerlerin esirisiniz ve sebep olduğu sadece sizi değil, hayatınızı da yönetmektedir.”

Oysa “koçlar” değil de “hastalıklarda diyettedavisi eğitimi alan beslenme ve diyet uzmanları” hastalık ve ilaçlarınızı dikkate alarak kişiye özel beslenme programları oluşturur, düzenli olarak günceller. Size ne yiyip içince metabolizmanızda nasıl bir film döndüğünü iyice öğretir. Motivasyonunuzu yüksek tutar. Özel seyahat ve davetler için ayrı beslenme programlarıyla size ip uçları verir. Riskli her durumu yönetme becerisi kazandırır. Bu sayede diyet psikozuna girmeden zayıflar, kilo korumayı öğrenir sağlıklı yaşarsınız. Semaglutide veya başka bir sahte mucizeyi kendi üzerinizde denemek durumunda da kalmazsınız.

Basit karbonhidratların bağımlılığından kurtulmaya halen hazır değilseniz semaglutide dahil hiç ama hiçbir yöntem işe yaramayacaktır. Semaglutide,” komşudan duyup 5 veya 50 kg verip rahatça yiyip içerken zayıflamak için kullanılabilir bir destek değildir.”

Semaglutide varsa bunlara dikkat edin: Düzenli diyetisyen, doktor kontrolü ve ılımlı egzersizden kaçış yoktur. İşte koşullar: Obezite ve diyabet tanısı olacak, tiroid tanısı ve riski olmayacak. Tip I DM ya da diyabette bağlı gelişen ketoasidoz bulunmamalıdır. 18 yaşından küçük olmamalısınız. Gebelikte bebeğe zarar verebilir. Semaglutide kullanırken ve bıraktıktan 2 ay sonra hamile kalmamalı, emzirmemelisiniz. Ayrıca kaşıntı, hızlı kalp atımı, nefes darlığı, boğaz, dil, yüz ve dudakta şişlik, zihinsel karmaşa, sık idrar, idrara çıkamama, bulantı, kusmanın yanı sıra; açlık, halsizlik, sinirlilik, baş dönmesi, soğuk ter, titreme gibi düşük şeker belirtileri yaşayabilirsiniz. Böbrek, pankreas, kalp damar fonksiyonlarını tüm diyabetiklerde olduğu gibi siz de kontrol ettirmelisiniz.

Kandırılmayın! Semaglutide şeker hastalığının “ilaçla tedavisinden sonuç alınamadığı, iğneyle insülin tedavisi için erken olduğu aşamada kan glukoz düzeyini dengelemek amacıyla verilen, kullanılması için özel şartlar gereken bir tedavi yöntemidir”. Unutmayın ki; rastgele beslendiğimiz sürece günlük binlerce kalori alımı ile başa çıkabilecek güvenli bir yöntem yok, olmayacak.

Diyet ve egzersiz yaptığınızda; ne oral antidiyabetik ilaç, ne iğneyle insülin ne de semaglutide… Hiç birine ihtiyacınız kalmayabilir. Kan şekeri dengelenir. Kilo vermek; zaten diyet ve egzersizin olağan sonucudur. “Çok kararlı biçimde yaşam biçiminizi ve alışkanlıklarınızı değiştirin, bu mucize olmadığı konusunda şüpheniz kalmasın. Kararlı olun, sadece bu şekilde kurtulacaksınız.”