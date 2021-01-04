Sirkeli Su Efsanesi

Japonya’da kan lipidleri yüksek (total kolesterol, LDL, trigliserit) 18bin denek üzerinde bir araştırma yapılmış. Her zamanki gibi yer içerken, her zamanki aktivite düzeylerini korurken, deneklere üç öğün “tok” karnına birer çorba kaşığı sirke içirilmiş. 12 hafta süren deney sonunda, kan lipidlerinde çok belirgin düşüşler tespit edilmiş.

Araştırmaları okurken tek bir kelimeyi gözden kaçırırsanız, sonuç bambaşka bir yere varabilir. İşte o kelime, bu araştırmada “tok” kelimesidir…

Gerçekte bu araştırma “tok karnına alınan sirke, besinlerden gelen doymuş yağları çözücü etki gösterip, bu yağın, kandan hücre içine geçişini kolaylaştırıyor olabilir. Böylece, kandaki lipidleri (yağları) düşürüyor olabilir” demeye çalışıyor. Aman dikkat: “Aç karnına içilen sirke veya sirkeli su basenlerinizi eritir” demiyor. Ayrıca aç karnına içilen sirke veya sirkeli su, gastrit, reflü, ülser gibi mide şikayetlerinizi şiddetlendirebilir. Çok sayıda ilaç kullananların mide koruyucu alıyor olmasından aklınıza gelsin, sirke çoklu ilaç kullanımında da riskli olabilir.

Yağ eğer atılacak olursa, bağırsaktan ishal şeklinde vücuttan atılır... Eğer biri size idrarla yağı atar diyorsa inanmayın: Yağın güzergahı böbrek değil, bağırsaktır. İnsan bedeni, hayatta kalabilmek için fazla alınan enerjiyi yağa dönüştürerek saklamaya programlıdır. Atmaya değil.

“Sadece ve sadece ve sadece” harcadığınız enerji; aldığınızdan daha fazla ise, o yağ, o depodan alınır ve yakılır. Zayıflamanın da, bölgesel zayıflamanın da ilk şartı budur. Sadece karnı zayıflatan diyet, özellikle basen eriten iksir, sadece bacak ya da gıdıyı yok eden çalkalamalı karışımlar gerçekte hiç olmadı, olmayacak:

Deri altındaki yağlarınızı “yağ çözücü” gibi söküp,

“Sinir hücrelerinizin çeperindeki koruyucu yağa” zarar vermeden,

Organlara zarar vermeden,

Erittiği yağı idrara veya bağırsağa taşıyan bir şey bulunamadı, bulunamayacak.





Litramine adlı etken madde var tabi gerçekten yağ eriten… Gerçekten de yağ yakan bir etken maddenin, kan yoluyla tüm vücutta dolaşırken: “Beyinde sinir hücresine ulaştım, buraya zarar vermeyeyim, deri altı depo yağa gideyim” gibi bir seçiciliği yoktur. Önüne gelen yağı (sinir hücresi koruyucu çeperi ve belki kahverengi yağ dokusu dahil) yakar. Böylece verdiği zararların önüne geçilemediğinden bu etken maddeyi içeren zayıflama destekleri piyasadan derhal toplatılmaktadır. Ünlüler de bu yazıyı okusalar keşke… Reklamını yapıyorlar talihsizce bir şeylerin… Zayıflamada mucizelere yer yok, her şeyi kararında yerinde zamanında yemek temel kural...

Kontrolsüz doymuş yağ tüketiyorsanız (yağlı peynirler, etlerdeki iç yağ, kuyruk yağı, margarin) veya kontrolsüz karbonhidrat alıyorsanız; sirke de size bir yere kadar yardımcı olabilir. Sirke kolesterol düşürücü ilaç değildir. Depo yağları yakmaz. Zayıflamayla da ilgisi yoktur. Hiçbir yöntem, bizim artan yeme içme tempomuzla baş edemez. Sağlıklı beslenip, yeterli enerji alalım, şımaracaksak bile kontrollü şımaralım. Çoklu ilaç kullanıcısı değilseniz, beslenmenize de dikkat ederek, düzenli 2-3 öğün tok karnına birer çorba kaşığı sirkeyi çokça salatada tüketin. Kanda yüksek seyreden kolesterolünüzü, düşürün kalbinizi koruyun.