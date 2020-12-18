2021 Beslenme Akımı

Hep son moda diyetleri takip edenler bile, bu kez 2021’e girerken en sağlıklı beslenme modelinin peşinde… Unutmayın ki; insan fizyolojisiyle uyumlu, en sağlıklı, geçerliliği kalkmayacak beslenme biçimi !Akdeniz Diyeti!dir. Fakat 2021 enteresan geliyor. Bu nedenle güçlü bir bağışıklığa yönelik önemli ihtiyaçları, Akdeniz Diyeti ile harmanlamamız gerekti. İşte nihai tablo:

1- Haftada 2 kez 4 çorba kaşığı kadar kırmızı etten veya hindiden kıyma, köfte, kuşbaşı veya parça et

2- Hangi balık mevsiminde olduğunuzu unutmadan, “kızartmadan” haftada en az 1-2 kez büyük boy balık

3- Haftada 0-1 kez 200-300 gr kadar organik tavuk

4- Her gün mutlaka düzenli olarak organik yumurta

5- Hangi sebze mevsiminde olduğunuzu unutmadan, “kızartmadan” her gün 8 çorba kaşığı sebze, özellikle kırmızı, mor, turuncu sebzeler, bol limonlu çok büyük porsiyon yeşil salata, bol limonlu bitkisel çorbalar

6- Haftada en az 3 kez 8 çorba kaşığı kadar bakliyat ( barbunya, kuru fasulye, nohut, her renk mercimek, kuru börülce, Meksika fasulyesi, maş fasulyesi, iç bakla kullanarak; çorba, bakliyatlı tam tahıl, bakliyatlı yeşil salata, piyaz, yoğurt-bakliyatın sarımsaklı baharatlı karışımları vb… )

7- Her gün gereksiniminiz kadar tam tahıl ürünleri (günlük enerji gereksiniminizin %40-45 kadarı olacak şekilde tam tahıl, bakliyat ve düşük şekerli, fazla olgunlaşmamış meyve)

8- Hangi meyve mevsimde olduğunuzu unutmadan, günde 1-2 porsiyon fazla olgunlaşmamış az tatlı meyve

9- Haftada 2 kez 1 orta boy çiğ soğan, haftada 2 kez ikişer diş çiğ sarımsak,

10- Her gün zerdeçal-karabiber ikilisi ve zencefil, salça, çiğ ve saf zeytinyağı, ekinezya çayı tüketin.

Tüm bunların yanı sıra yeni yılda, yükselen trend: Çevreci beslenme…

Çok küçük balıkların tutulmasını, çiftlik balığı üretimini protesto edecek satın almayacak, bilinçli tüketici, çevreci bir yeni nesil geliyor.

Dünyada vejeteryanlığa kayan beslenme trendi, bizi de en azından düşündürecek, daha az et tüketilecek.

Organik tavuğu tercih edenler, alelade yumurtayı bir kenara bırakacak, yumurtanın tavuktan çıktığını hatırlayacak. Organik yumurta tüketicisi yavaş da olsa artacak.

Er ya da geç bakliyat çok daha fazla önem kazanacak ve müthiş kimyası ile bir kez daha kıymeti anlaşılacak.

Küresel ısınma, bitkilere daha dalındayken zarar verirken, besinleri korumak zorlaşıyor. Bağışıklığı tehdit eden unsurlara karşın, bir kalkan gibi bizi koruyan şeyin “bitkiler” olduğu bilinci yaygınlaşacak. Sevmeyenler bile yavaş yavaş düzenli sebze, meyve, bakliyat ve tahıl tüketme fikrine açık hale gelecek. Tüm organların sağlığını korumanın bitki tüketmekten geçtiği, yeni yılda daha net anlaşılacak.

Hayatı kolaylaştıran ambalajlı gıdalara ihtiyaç artarken, içeriklerine tepki büyüyebilir, tüketici artık daha da farkında... Daha sağlıklı içerikte, raf ömrü daha kısa besin üretiminin gerekliliği gündeme gelebilir. Ayrıca, raf ömrünü uzatacak yeni ve daha sağlıklı yöntemler geliştirilebilir. Bilinçlenen tüketici, daha az koruyucu içeren, fakat daha fazla dondurulmuş, güvenli ürün ve sıfır pestisit beklentisine girebilir.

Özetle, küresel iklim ve ekonomi hareketleri, kötü gibi görünse de, er ya da geç, kötü üreticiye karşı; talep eden, tepki gösteren ve belki de örgütlenen bir tüketici kitlesi doğurabilir. Beslenme adına olumsuz gibi görünen tüm bu gelişmeler, bizi daha olumlu gelişmeleri başlatmak üzere yönlendirecektir.

INSTAGRAM