Diyet Yapmadan Kilo Vermek Mümkün mü?

Bir uzman “Aman sakın ekmek yemeyin” derken, öbür uzman “Her öğün yiyin” diyor, ya da başka bir gün “Et yemeyin” ve “Etsiz kilo vermeyi hayal etmeyin” tartışması oluyor. O kadar çok değişik bilgi bombardımanı var ki bu beslenme ve kilo verme sektöründe, bir psikolog olarak gerçekten durup düşünmemek elde değil.

Bu kadar fazla farklı önerilerin içinde, emin olduğum bir konu var ki, o da kilo vermenin ve en önemlisi korumanın sırrının bunların ötesinde olduğu gerçeğidir. Psikolojik faktörleri, ekonomik faktörleri, toplumsal faktörleri göz önüne almadan kilo yönetimi yapmanın mümkün olmadığını düşünüyorum.

Hem kendi danışmanlık merkezime yapılan başvurularda, hem de sosyal gözlemlerimin sonucu olarak kısa sürede kilo vermenin değil, yemekle ilişkinin yavaş yavaş değişmesinin, kişinin yaşamının diğer boyutlarına da bakılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Psikolojik olarak ani değişimlere karşı sistem olarak direnme eğilimimiz vardır. Kısa bir süre belli bir programa uyabilirsiniz belki ama uzun vadede içselleştirmediğiniz, benimsemediğiniz bir beslenme şeklini devam ettirmeniz çok zordur.

Aynı şekilde, ilişkinizde mutsuz olmanız, iş yaşamınızda mutsuz olmanız, çocukluk dönemine ait yeme sorunları gibi sorunların her biri bugün yemekle ilişkinizi belirliyor olabilir. Dünyaya geldiğimiz ilk anda başlıyor aslında beslenme serüvenimiz. En temel ihtiyaç olmakla beraber, aynı zamanda sadece bedensel doyum değil psikolojik doyumu da içeren bir eylem yemek.

Size şu besini daha az yiyin, bu kadar kaloriyi geçmeyin demeden kilo verme konusunda çok farklı bir pencere açmak istiyorum. Aşağıdaki soruları yanıtlayın ve verdiğiniz yanıtları bir yere kaydedin:

· Yemekle ilişkiniz nasıl? Yemek için mi yaşıyorsunuz, yaşamak için mi yiyorsunuz?

· Kendinize bakışınız nasıl? Kendinizi nasıl algılıyorsunuz?

· Kendinize ne kadar değer veriyorsunuz?

· Hayatınızda sizi yemek dışında mutlu edecek neler var?

· Maddi sıkıntılarınız var mı? Var ise, bu durum kaliteli ve sağlıklı beslenmenize engel oluyor mu?

· Hayatınızı anlamlı kılacak bir işiniz, uğraşınız var mı? Ne kadar üretkensiniz?

· Bedeninizin ve ruhunuzun sağlığı için ne yapıyorsunuz?

Bu sorulara verdiğiniz yanıtların her biri çok değerli, unutmayın. Kendinize ve yaşantınıza değer verdiğinizde ve bu doğrultuda adımlar attıkça hayatınıza her alanda “denge” gelecektir. Siz mutlu ve huzurlu oldukça, yemeği sadece yemek olarak görebilir, hayatınızda bir boşluğu tamamlayacak bir doyum aracı olmaktan çıkarabilirsiniz.

İyi dileklerimle,

Uzm. Klinik Psikolog İlknur Yılmaz