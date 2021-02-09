Tercihiniz Beyaz Çay mı Yeşil Çay mı?

İkisi de Camellia sinensis isimli bitkiden elde edilmektedir. İşleme ve hasat farklılıklarına göre çaylar siyah, yeşil ve beyaz gibi farklı şekilde isimlendirilmektedir. Bu çaylar aynı bitkiden elde edilmiş olsa da tat ve lezzet bakımından birbirinden oldukça farklıdır. Beyaz çay bu üç çay arasında en az işlenenidir. Bundan dolayı yüksek miktarda antioksidan içermektedir. Yeşil çay yüksek oranda kateşin ve diğer polifenolik bileşenler içermektedir. Beyaz çay ise çaylar arasında bu bileşenleri en yüksek oranda bulundurmakta ve kanserle mücadelede daha güçlü etkilere sahiptir. Ayrıca yapılan çalışmalarda beyaz çayın metabolizmayı %4-5 oranında arttırmaya yardımcı olabileceği belirlenirken, yeşil çayın da uzun vadede önemli kilo kaybına katkı sağlayabileceği gösterilmiştir.



Bu çayların içerisinde kafein bulunmaktadır. Beyaz çayın yeşil çaya göre %15 daha az kafein içerdiği bilinmektedir. Özellikle beyaz çayın kafein miktarını azaltmak için 90 °C‘nin altında ve süre olarak 1 ile 5 dakika arasında demlenmesi yeterlidir. Gün içerisinde çok fazla kafein alımı uyku kalitesini etkileyebilir ve bazı bireylerde mide rahatsızlığı, baş ağrısı gibi durumlara neden olabilir.



Yeşil çayın ve beyaz çayın sağlığa oldukça fazla olumlu katkısı bulunmaktadır. Hem kronik hastalık riskinizi azaltmak için hem kendinizi daha iyi hissetmeniz için hem de kilo kaybınızı desteklemek için bu çayları düzenli bir şekilde tüketebilirsiniz. Kolaylıkla temin edebileceğiniz bu çayların demlenişi de oldukça kolaydır. Günde en fazla iki fincan kadar tüketilmeniz yeterlidir. Belirli kronik hastalığı olanların, hamile bireylerin ve emzikli kadınların tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları gerekmektedir.



Uzman Diyetisyen İlayda Erduran