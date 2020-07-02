Sağlık Deposu Yaz Meyveleri

Her şeyin fazlası yağa dönüşeceğinden porsiyon kontrolü ihmal edilmemelidir. Birden fazla yararı bulunan yaz meyvelerinin herhangi bir kronik rahatsızlık durumunda uzman kontrolüyle tüketilmesi gerekmektedir.

Ahududu: Zengin içeriğiyle yaz meyvelerinin baş tacı olan ahududu, yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Hem siyah hem de kırmızı ahududu, lif içeriği sayesinde sindirim sistemini iyileştirir ve kalp sağlığı için olumlu etki sağlar. Siyah ahududu kırmızı ahudududan daha fazla miktarda antioksidan içermesine rağmen her ikisi de kilo kontrolüne yardımcı olur. Günlük beslenmenizde uygun porsiyonlarda yoğurdunuza veya smoothie tariflerinize ekleyerek farklı tatlar elde edebilirsiniz.

1 çay bardağı ahududu 1 porsiyon meyveye eşittir.

Böğürtlen: Vitamin ve mineralden zengin böğürtlenin birçok faydası bulunmaktadır. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve cildi yeniler. Antioksidan içermesiyle kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi bazı kronik hastalıkların görülme riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca sağlığı iyileştirici bileşikler içeren böğürtlenin lif oranı da yüksektir.

1 çay bardağı böğürtlen 1 porsiyon meyveye eşittir.

Taze Dut: %88 oranında sudan oluşan taze dut, birçok meyveye kıyasla daha çok protein içermektedir. C, K ve E vitaminin yanında demir ve potasyum içeren taze dut, antosiyaninler bakımından da zengindir. Antosiyaninlerin kalp hastalığına karşı yararlı etkileri bulunmaktadır.

10 büyük boy dut 1 porsiyon meyveye eş değerdir.

Çilek: Rengiyle, tadıyla ve faydasıyla yazın en çok tercih ettiğimiz meyvelerden birisidir. %91 oranında su içeriğine sahip olan çileği, düşük glisemik indekse sahip olmasından dolayı diyabet hastaları da tercih edebilir. Çilek, bağışıklık ve cilt sağlığı için önemli olan C vitamini bakımından zengindir. Alerji yapıcı etkisinden dolayı küçük çocukların dikkatli tüketmesi gerekmektedir. Tatlı ve reçelde sıklıkla tercih edilen çileği ara öğününüzde yanında 5 adet badem veya 5 adet fındıkla tüketebilirsiniz.

12 adet (orta boy) çilek 1 porsiyon meyveye eş değerdir.

Uzman Diyetisyen İlayda Erduran