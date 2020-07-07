Kaliteli Uyku İçin Bu Besinleri Tüketin

Badem: Birden fazla yararı bulunan badem düzenli olarak tüketildiğinde tip 2 diyabet, kalp hastalığı gibi bazı kronik hastalıkların görülme riskini azaltmaktadır. Uyku düzenleyici hormon olan melatoninin kaynağı olmasından ve zengin magnezyum içermesinden dolayı uyku kalitesini arttırmaya yardımcı bir besindir. Kavrulmamış, tuzsuz ve taze badem birçok vitamin-minarel bakımdan zengindir. 10 adet (20 gr) badem yaklaşık 120 kaloridir.

Kivi: C, K ve E vitamini içeren lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Yapılan çalışmalara göre uyku ile arasındaki ilişkisinin uyku döngüsünü düzenlemeye yardımcı olan serotoninden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlar sayesinde uykuyu arttırıcı etkilerinin olabileceği belirlenmiştir. Kivi tüketiminin uyku bozukluğu görülen yetişkinlerde uyku süresini ve kalitesini de arttırabileceği yapılan bir araştırmada bildirilmiştir. Bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara yol açmasından dolayı dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. 1 adet orta boy kivi (100 gr) 61 kaloridir.

Ceviz: Sağlıklı yağ içermesiyle, kalp sağlığını iyileştirmesiyle ve zengin vitamin-mineral içeriğiyle günlük beslenmede yer alan besinlerden birisidir. Yapılan araştırmalara göre cevizin melatonin içermesinden dolayı uyku kalitesini arttırdığı düşünülmektedir. Cevizi, salatanıza ve yoğurdunuza ekleyebilir; sağlıklı bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz. 1 adet orta boy ceviz (5 gr) 31 kaloridir.

Muz: Popüler meyveler arasında yer alan muz lif, antioksidan ve çeşitli besin öğeleri bakımından zengin bir meyvedir. Sindirim sistemi, kalp sağlığı ve kilo kontrolü üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda muzun triptofan ve magnezyum kaynağı olmasından dolayı geceleri iyi ve kaliteli uyunmasına yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Muzu yoğurdunuza ve smoothie’nize ekleyerek tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ayrıca kabızlık problemi yaşayanlar muz tüketimine dikkat etmelidir. 1 adet orta boy muz (170 gr) 151 kaloridir.