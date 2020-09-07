COVID-19’a Karşı Bağışıklığınızı Bu Besinlerle Güçlü Tutun

Turunçgiller: Turunçgiller arasında portakal, greyfurt, mandalina ve limon bulunmaktadır. C vitamini bakımından zengin olan turunçgiller, bağışıklık sisteminizi geliştirmeye yardımcıdır. Ayrıca C vitamini insan serumundaki bağışıklık ögelerinden IgA, IgM ve komplement düzeylerini arttırmakta; virüs aktivitelerini engellemektedir.

Brokoli: Vitamin, mineral ve antioksidandan zengin olan brokoli, en sağlıklı sebzeler arasında yer almaktadır. Serbest radikaller olarak bilinen, hücrelere zarar verebilen ve hastalıklara yol açabilen moleküllerin zararlı etkileriyle de savaşmaktadır.

Sarımsak: Geniş kullanım alanıyla sağlığımıza sağlık katan sarımsak, bağışıklık sisteminin mikroplarla savaşmasına yardımcı olan bileşikler içermektedir. Düzenli olarak sarımsağın tüketilmesi, soğuk algınlığı veya gribi önlemeye yardımcı olabilir.

Zencefil: En sağlıklı ve en lezzetli baharatlardan biridir. İçerdiği bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bulaşıcı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilecek antimikrobiyal potansiyele sahiptir.

Besinsel çeşitlilik sağlıklı beslenmenin anahtarıdır. Bağışıklığı güçlü tutmak için bu besinlerden sadece birine ağırlık vermek yerine beslenmeyi doğru besinlerle çeşitlendirmeli, porsiyon kontrolüne ve önerilen günlük alım miktarına dikkat edilmelidir.