Beslenmenin Sağlıklı Saçlar Üzerindeki Etkisi: Bazı Vitamin ve Mineraller

A Vitamini: Tüm hücrelerin büyümesi için A vitaminine ihtiyaç vardır. A vitamini, saç derisini nemlendirir ve saçın sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Eksikliğinde, saç dökülmesi dahil olmak üzere birçok sorun meydana gelebilir. Tatlı patates, havuç, balkabağı, ıspanak, lahana, A vitaminine dönüştürülen beta-karoten bakımından zengindir. Ayrıca A vitamini süt, yumurta ve yoğurt gibi hayvansal ürünlerde de bulunabilir.

B vitaminleri: Sağlıklı bir metabolizmanın yanı sıra sağlıklı bir cilt ve saç için B vitaminleri oldukça önemlidir. Saç sağlığı için en iyi bilinen vitaminlerden biri olan biotin yetersiz olduğunda insanlarda saç dökülmesine yol açmaktadır. Diğer B vitaminleri ise saç köklerine oksijen ve besin taşıyan kırmızı kan hücrelerini oluşturmaya yardımcı olarak saç sağlığına katkı sağlarlar. Kepekli tahıllar, badem, et, balık, deniz ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, fındık, avokado dahil birçok besin B vitaminlerini içermektedir.

C vitamini: Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, saç yapısının önemli bir parçası olan kolajenin sentezinde görev almaktadır. Kolajen, saçın kırılmasını önler ve güçlendirilmesine yardımcı olur. C vitamini içeren besinler arasında turunçgiller, brokoli, dolmalık biber ve çilek bulunmaktadır.

D vitamini: Yeni ve eski saç köklerini uyaran D vitamini, vücutta yetersiz olduğunda saç dökülmesine neden olabilir. Güneş ışınlarıyla doğrudan temas yoluyla vücut, D vitamini üretmektedir. D vitamini kaynakları arasında ise balık karaciğeri yağı, yağlı balıklar, karaciğer, süt ve yumurta sarısı bulunmaktadır.

E vitamini: Sağlıklı bir saç derisi için gerekli olan E vitamini güçlü bir antioksidandır. Saç büyümesini hızlandırmaya da yardımcı olur. E vitamini kaynakları arasında ay çekirdeği, badem, ıspanak ve avokado bulunmaktadır.

Demir: Düşük demir seviyelerinde vücut, kandaki hemoglobini üretemez. Hemoglobin, saç büyümesini uyaran hücreler de dahil olmak üzere vücuttaki hücrelerin büyümesi ve onarımı için oksijen taşımaktadır. Bundan dolayı demir eksikliği, özellikle kadınlarda saç dökülmesinin önemli bir nedenidir. En iyi demir kaynakları arasında istiridye, yumurta, kırmızı et, ıspanak ve mercimek yer almaktadır.

Saçınızın sağlığı üzerinde yediklerinizin etkisi büyüktür. Genetik bozukluklar, tıbbi durumlar veya yanlış diyet uygulamaları nedeniyle besin eksiklikleri ortaya çıkabilmekte; birden fazla besin eksikliği de saç dökülmesine neden olabilmektedir.

Uzman Diyetisyen İlayda ERDURAN