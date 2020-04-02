Karantina Günlerinde Ağız ve Diş Sağlığı Nasıl Olmalı?

Gece yatmadan MUTLAKA dişlerinizi fırçalayın

Her gün günde en az 2 defa olmak üzere yapılması gereken diş fırçalamanın önemini 2020 yılında anlatmanın pek bir anlamı olmadığını düşünüyor olabilirsiniz; düşünmeyin. Dünyanın bugün geldiği noktada ulusal yayınlar el yıkamanın önemini anlatıyorsa belki de kaçırdığımız birtakım şeyler vardır, değil mi?

Dişler, vücuttaki kemiklerle dış dünyayı birbirine bağlayan yegâne yapılardır. Bu sebeple temizliği ve bakımı büyük önem arz eder.

Özellikle gece yatmadan yapılan diş fırçalama en önemlisidir; çünkü vücudumuz uyurken dinlenme modundaki bir makine gibi çalışır. Dişlerimiz konuşurken, bir şeyler yiyip içerken birbirlerine temas ederek bir seviyeye kadar mekanik olarak temizlenirler. Diş aralarına kaçan gıda artıkları yeteri kadar sinir bozunca kürdan, diş ipi gibi araçlarla oradan uzaklaştırılır. Ancak uyurken bunların hiçbiri olmaz ve ağız ortamında yaşayan milyonlarca bakteri için muazzam bir ortam oluşur. Diş çürüklerinin, diş eti problemlerinin büyük çoğunluğu da işte bu saatlerde meydana gelir ve ilerleme gösterir. Bugünlerde bağışıklığa her alanda ihtiyacımız olduğunu unutmayın; ağız ve diş sağlığı da genel sağlığınızın önemli bir parçasıdır ve vücudumuzun en büyük sınır kapısıdır.

Diş ipiyle tanışma vakti

Toplumumuzda kendine yeni yeni yer edinmeye başlayan bu güzide bakım ürünü, bugünlerde diş ağrınızla ilgili olarak sizin en büyük kurtarıcınız olabilir. Diş fırçasının ulaşamadığı noktalardaki gıda artıkları o bölgeden uzaklaştırılmazsa diş etinizde enfeksiyona, bu durum da oldukça ağrılı bir apse gelişimine sebep olabilir. Ayrıca çürük gelişimine, mevcut çürüklerin hızla ilerlemesine de sebep olan bu gıda sıkışmalarının önüne günde 3-4 dakikalık bir zaman ayırarak geçebilirsiniz. Biliyorum, diş ipi kullanımı herkesin kolaylıkla yapabildiği bir uygulama değil; ancak bu dönemde herkesin pratik yapabileceği fazlasıyla zamanı var diye düşünüyorum. Toplu market alışveriş listenize diş ipini de ekleyin, lütfen. Şiddetli ağrı yaşayabileceğiniz nice durumları özellikle bu dönemde diş ipiyle atlatabilirsiniz.

Karantina Günlerinin Üzerimizde Yarattığı Stres ve Baskının Ağız ve Diş Sağlığına Olası Etkileri

Karantina günlerinin üzerimizde yarattığı hastalık psikolojisi, temizlik obsesyonu, sosyal baskı, ekonomik belirsizlik ve benzeri durumlar stresmetrenin hızla yükselmesine sebep oluyor. Bu da stresin sebep olduğu diş problemlerinin başında gelen bruksizm vakalarında (diş sıkma/gıcırdatma problemi) patlama yaşanmasına sebep olabilir. Bruksizm hastaları kontrolsüz bir şekilde diş sıkarlar ve bu durum dişlerde, dolgularda, mevcut kaplamalarda kırılmaya sebep olur ve sonucunda ağrı neredeyse kaçınılmazdır. Ayrıca bruksizm hastalarında eklem problemleri boy göstermeye başlar ve hasta ağzını açarken ağrı duyar hale gelir. Bu durum beslenmeyi etkiler ve başlangıçta lokal olarak etkilenen bağışıklığımız genel olarak etkilenmeye başlar. Peki bu durumla ilgili evde ne yapabiliriz? Uzmanların da dediği gibi sağlıklı uyku çok önemli. Stresi azaltmak için günlük egzersizler yapabilirsiniz. Birçok spor eğitmeni bugünlerde sosyal medyadan evde yapılabilecek egzersiz önerileri sunmakta; bunlardan faydalanabilirsiniz.

Uyku öncesi odanızdaki elektronik cihazları dışarı çıkarın; çalar saat problemini analog saatle çözebilirsiniz. Unutmayın, telefonlardan yayılan mavi ışık direkt olarak uyku mekanizmasında etkili olan melatonin hormonunun üretimini baskılar ve uyku halini zorlaştırır.

Odanıza veya yatağınıza damlattığınız birkaç damla esansiyel papatya yağının çok daha huzurlu bir uyku sağladığını gösteren bilimsel makaleler mevcut; bunlardan yararlanabilirsiniz.

Diş Hekiminize Danışın, Durumunuzun Aciliyeti Hakkında Bilgi Alın

Türk Diş Hekimleri Birliği, diş hekimliğinde acil müdahale gerektiren durumlarla ilgili olarak diş sağlığı hizmeti veren tüm klinikleri bilgilendirmiştir. Elbette ki her hastamızın durum acildir; ancak olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuz şu günlerde evde kalmak, temastan kaçınmak önceliklidir. Yaşadığınız problemin aciliyetiyle ilgili olarak diş hekiminizden bilgi alın. Unutmayın, marketten aldığımız ekmeğin dahi standartlarının değiştiği bir dönemden geçiyoruz; bu değişim sürecinden en hasarsız şekilde çıkmak için biz hekimlere güvenin. Biz, sizin sağlığınızı, mevcut her ihtimali birden fazla kez düşünerek gözetiyoruz ve sağlığınız için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.

Sağlıkla kalın.

Dr. Dt. Hazar YALDIZ

Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı