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Haberler>Mahmure>YazarlarGüncel Öztürk>Kemerli Burun Estetiği
Mahmure
03.02.2021 - 09:22 |  Son Güncelleme:

Kemerli Burun Estetiği

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
guncelozturk@gmail.com
Kemerli Burun Estetiği
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"Yüzün merkezi özelliği olan burun, yüzün estetik değerleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Burun şeklinin karakteristik özelliğini ise burun sırtı belirler. Profilden görünümde de burun sırtı önemli bir rol oynar. Burun kemeri, ülkemizde en yaygın olarak görülen burun estetiği şekil bozukluklarının başında geliyor."

Burun kemeri estetiği nasıl planlanır?

Cerrahi değerlendirme yapılırken çok dikkat edilmelidir. Burunda var olan travmatik sorunlar ve nazal hava yolu tıkanıklığı semptomları araştırılmalıdır. Daha önce burundan travma geçirilmişse, burnun görünümünde veya işlevinde herhangi bir farklılık ortaya çıkmış olmalıdır. Muayene sırasında çekilen fotoğraflar üzerinden bu değerlendirmeler yapılabilir. Burun tasarımında 3D tasarım cihazlarından da destek alınır. Hastanın kendi fotoğrafları üzerinden hazırlanan simülasyon görüntüleriyle burnun öncesi ve sonrası görüntüleri çıkarılır.

Ameliyatlı tekniklerle tedavi

Cerrahi tekniklerle burun kemeri estetiği kapalı teknik ve genel anestezi altında ortalama 1,5 saat süren bir operasyonla gerçekleştirilir. Hasta ameliyattan sonra genellikle aynı gün evine gönderilir. Operasyon sonrası süreci en rahat şekilde geçirebilmeniz için burun bölgenize soğuk kompres uygulaması tavsiye edilir. Özellikle ilk gece başınız yüksekte kalacak şekilde uyumanız gerekir. Atel ve bant uygulamaları yaklaşık 1-2 gün sonra çıkarılır. Bir hafta içinde de normal hayatınıza dönebilirsiniz. Burnun tam anlamıyla iyileşmesi yaklaşık 2 ay içinde hızlı ilerler ve 1 yıl içinde tamamlanır.

Ameliyatsız tekniklerle tedavi

Hyalüronik ya da dermal dolgu enjeksiyonlarıyla ameliyatsız olarak ortalama 15 dakika içinde burnunuzdaki şekil bozukluklarından kurtulabilirsiniz. Çok ince uçlu iğnelerle uygulanan bu işlem sırasında acı hissedilmez, sonrasında iyileşme sürecine ihtiyaç olmaz. Enjeksiyon uygulamasının sonuçları hemen görünür hale gelir. Geri dönüşümlü bir uygulama olduğu için kullanılan malzemenin türüne göre düzenli periyotlarda işlemin tekrarlanması gerekir. 

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
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