Karın Germe İle Dümdüz Bir Karın

Karın germe estetiği hamilelik, doğum, aşırı kilo alıp verme veya yaşlanmaya bağlı sebeplerle karında bölgesinde oluşan sarkmayı tedavi etmek için hem kadın hem de erkeklere uygulanabiliyor. Özellikle karın bölgesindeki sarkma ne yazık ki egzersizle yok edilemiyor. Bu durumda tek çare olarak abdominal ameliyat yani karın düzleştirme ile karın bölgesindeki fazla yağ ve sarkan derinin alınması gerekir. Karın germe tek başına karındaki yağları yok etmez. Bu durumda karın germe ile liposuction işleminin bir arada yapılması gerekebilir.

Kimler için uygun?

Karın germe estetiği aşırı kilo veren ya da birden fazla doğum yapan kişiler için uygun bir operasyondur. Tekrar çocuk sahibi olmayı düşünmeyen ve ameliyata engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler için uygundur.

Karın bölgesindeki sarkma fiziksel, estetik ve psikolojik açıdan kişilerin yaşam kalitesini negatif olarak etkileyebilir. Kişilerin mutsuz olmasına neden olan sorunlara yol açabiliyor. Ancak karın germe obezite tedavisi değildir, obezite tedavisini ardından oluşan sarkma problemini çözmek için uygulanan bir operasyondur.

Uygulama ve iyileşme süreci

Karın gerdirme ameliyatı genel anestezi uygulanarak yapılır. Estetik operasyon yaklaşık 2 saat kadar sürebilir. Operasyondan sonra hastanın 1-2 gün hastanede kalması gerekebilir. Dikiş izleri genellikle bikini seviyesinin altına gizlenir. İzler iyileştikçe daha da belirsiz hale gelir.

Estetik operasyondan sonra basit ağrı kesicilerle giderilebilen ve birkaç gün süren hafif ağrı olabilir. Kas ve dokuları güçlendirip desteklemek için ameliyattan sonra korse giyilmesi ve ortalama üç dört hafta kadar kullanılması gerekebilir. Ortalama 1 hafta içinde gündelik hayata dönülebilir. Ancak ağır egzersizlerden 1 ya da 2 ay kadar uzak durulması gerekebilir.

Estetik cerrahide karın germe estetiği hasta memnuniyeti yüksek olan operasyonlar arasında yer alır. Hem hareket hem de kıyafet seçimi özgürlüğü sağlamaya yardımcı olur.