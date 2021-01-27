Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?

Göz kapakları düşüklüğü ve göz altında torba oluşumunu düzeltilmek için uygulanan ameliyatlardır. Bu bölgelerde oluşan yağ birikintileri ve deri fazlalıkları alınır. Bu prosedür göz kası (orbiküler) yönetimi gerektirebilir. Bazı hastalarda, yüzün bu bölgesinin uyumunu sağlamak için tamamlayıcı bir ameliyat olarak kaş kaldırma estetiği de gerekebilir.

Operasyon süreci

Üst göz kapağı estetiğinde kesiler, göz kapaklarının doğal kıvrımlarına açılarak fazlalık olan deri ve yağ alınır. Sonrasında çok ince bir dikişle bu yara kapatılır. Bu sayede göz kapaklarında belirgin bir yara izi oluşmaz. Göz kapaklarının doğal görünümü korunabilir.

Alt göz kapağı estetiğinde ise kesiler, göz kapaklarının doğal kıvrımına yapılabileceği gibi transkonjuktival blepharoplasti tekniği ile göz kapaklarının iç kısmına da yapılabilir. Transkonjuktival teknik sayesinde deride görünür bir iz bırakılmadan kapakların altındaki yağ katmanına kolayca ulaşılabilir. Ardından oluşan yağlar çıkarılabilir.

İyileşme süreci

Hafif derecede iltihaplanma meydana geleceği için ağrı ve kuruluğu önlemek için ilaçlara ihtiyaç vardır. Ameliyatın ilk günlerinde başı yukarıda tutarak uyumak ve soğuk kompres uygulamak gerekebilir. İlk üç hafta zorlu fiziksel aktivitelerden uzak durulmalıdır. Dikişler ameliyatın ilk 5 günü içerisinde alınır.

Blefaroplasti geçiren hastaların çoğu 2 veya 3 gün içinde okumaya veya televizyon izlemeye başlar. Ancak 2 hafta kadar kontakt lens takılamaz.

Genellikle işe veya bir hafta veya 10 gün içinde dönülebilir. Birkaç hafta güneş gözlüğü takmak ve göz kapaklarına güneş kremi sürmek gerekebilir. Genel olarak 3 ila 5 gün dinlenme ve 3 hafta boyunca güçlü aktivitelerden kaçınmak yeterli olacaktır.