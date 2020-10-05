Göğüs Estetiği Sonrası İyileşme Süreci

Hamilelik, kilo kaybı ya da emzirme nedeniyle şeklini ve büyüklüğünü kaybeden göğüsleri eski haline getirmek. Göğüsler arasındaki asimetriyi düzeltmek. İlk ameliyatında, kanser tedavisinde ya da buna benzer diğer sebeplerden dolayı oluşan durumları tedavi etmek için yapılır.

Ortalama 1,5 saat süren bir operasyon ile meme büyütme ameliyatı tamamlanmış olur. Operasyon genel anestezi altında uygulanır. Eğer meme dikleştirme operasyonuyla birleştirilirse bu süre biraz daha çok olabilir. Genel olarak operasyondan sonraki ağrı, ağrı kesici haplarla kolayca kontrol edilir. Hastalar meme bölgesinde sertleşme ve ağrı hissedebilir. Meme implantını göğüste kesik izi kalmadan gerçekleştirmek mümkün değildir. Kesikler gizli bir şekilde olsa da yine de bulunurlar. Meme implantları farklı şekillerdeki kesiklerle yerleştirilebilir. Memenin altındaki kıvrım ya da meme ucunun çevresi en çok tercih edilen bölgelerdir.

İyileşme süreci nasıldır?

Göğüs büyütme ameliyatında iyileşme süresi ortalama 2 ya da 3 hafta sürer. Aşama aşama düzelme artarak devam eder. Bu süre kişiye göre farklılık gösterir. Hastaların operasyon sonrası iyileşme süreleri cerrahın uyguladığı tekniğe (meme implantlarının kas dokusunun üstüne veya altına konulması veya cerrahi kesiğin yapıldığı yer) ve cerrahınızın ne kadar tecrübeli olduğuna bağlı olsa da hastaların operasyon sonrası eylemlerinin de bu süreçte etkisi oldukça büyüktür.

Kısa sürede iyileşip günlük hayatlarına devam etmek isteyen hastaların göze önünde bulundurmasında fayda sağlayacak birkaç önemli tavsiye var.

Doktorunuzu iyi dinleyin. İyileşme süreciniz konusundaki talimatlar doktorunuz tarafından durum durum verilir. Yaşınıza, fiziksel özelliklerinize ve sağlık durumunuza göre doktorunuz size ameliyat sonrası birkaç hafta içinde yapmanızda sakınca olan durumları size söyleyecektir.

Ağır eşyalar kaldırmak, tenis oynamak, trambolinde zıplamak gibi abartı güç veya hareket gerektiren herhangi bir şey yapmayın. Bu çok önemli; çünkü yeni kapatılmış cerrahi kesiklerinizi veya yeni implantlarınızı zorlanmaya ya da baskıya maruz bırakmamanız gerekir.

Doktorunuzun tavsiye ettiği tedavi yöntemlerini uygulayın. Size ameliyat sonrasında yaralara direk olarak uygulayabileceğiniz veya ağız yoluyla alabileceğiniz iyileşmeye yardımcı ve ağrı kesici ilaçlar yazılacaktır. Ayrıca bu ilaçlar göğüslerinizde enfeksiyon oluşma ihtimalini düşürürler.

Doktorunuzun sizin için yazdığı ilacı yaralarınıza ve göğsünüze sürün. Bu ameliyat yaralarının ve göğüs dokusunun iyileşmesine dışarıdan yardımcı olacaktır. Ayrıca bazı ilaçların ameliyat sonrası acı ve ağrıları uyuşturmayı sağlamak gibi etkileri de bulunabilir.

Doktor reçeteli oral ilacınızı göğüs dokusunu içeriden iyileştirmek ve acıyı rahatlatmak amacıyla kullanmanız önemlidir.

Göğüslerin hareketini azaltacak destekli bir sutyen giyinin. Bunun için en uygun sutyen spor sutyenleridir. Büyütülmüş göğüslerinizi ne kadar hareketsiz tutarsanız o kadar hızlı iyileşirsiniz. Gerekli desteği sağlamayan bir sutyen yeni implantlarınızda çok fazla gerilmeye neden olur.

Ameliyat sonrasında 10 güne kadar sırtüstü yatmaktan kaçının. Göğüslerinizin üzerinde yatarak ya da aşırı hareket ile uygulamak ameliyat yaralarının tekrar açılmasına böylece göğüste acıya ve düzeltilmesi için doktor randevularına yol açabilir.