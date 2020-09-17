En Yaygın Burun Estetiği Sebepleri

İyi ya da kötü, burun yüzün tam ortasında durduğu için yüzünüze bakıldığında ilk fark edilen şeylerden biridir. Bu nedenledir ki her yıl sayısız burun estetiği gerçekleşir. Basketbol, futbol, bisiklet sürme gibi aktivitelerde kazaların bedeli burunlardan çıkabilir.

Ama burun ameliyatının tek nedeni kazalar değildir. Bu ameliyatı yaptırmak için tıbbi veya estetik sebepler de vardır. Sebebi ne olursa olsun eğer siz gerekli görüyorsanız her yıl yapılan binlerce ameliyattan biri de siz olabilirsiniz. Burun ameliyatını gerekli kılan üç ana nedene bakalım.

Tıbbi sorunlar için tedavi

Septum deviasyonu önde kıkırdak ve arkada genize kadar uzanan septum adı verilen yapının genetik olarak veya dış sebeplerden ötürü eğri olmasıdır. Bu durum burundan nefes almayı zorlaştırır. İnsanların yaklaşık olarak %80’inde septum eğriliği vardır. Doktor eğri septumu tehşis ettiği zaman bu eğriliği düzeltmek için septoplasti ameliyatı gerçekleştirir.

Septoplasti normal olarak septumun büyümesinin durduğu 18 yaşından daha önce gerçekleştirilmez. Bu ameliyat sonrası hastalar nefes almakta ciddi derecede rahatlama hissederler. Özellikle sadece tek burun deliğinden nefes alabilen hastaların ikisinden de alabilmesini sağlar. Ayrıca bazı hastalar için de horlama problemleri bu ameliyatla son bulabilir.

Kaza sonrası onarılma

Bazı insanlar egzersiz yapmayı, dışarı çıkıp sık sık limitlerini zorlamayı severler. Belki bazı ekstrem sporları denerken kendimizi yenilmez hissedebiliriz. Ama kontrolsüz güç ve yer çekiminin bizi tekrar fani dünyaya geri döndürmekte üstüne yoktur. Ayrıca trafik kazaları, iş kazaları gibi durumlar da kırık burunların sorumlusu olabilir. İyi haberse eğer kırık burunlar kazadan sonra ilk iki hafta içinde tedavi edilirse oldukça olumlu sonuçlar elde edilebilir.

Bazı hastalar yeni düzeltilmiş burunlarının bir üst seviyeye atladığı gibi bir düşünceye kapılırlar. Ameliyat sonrasında burunlarınızın öncesinden daha sağlam olduğu düşüncesiyle dikkatsiz davranmaya başlamayın. Özellikle ameliyattan sonra bir süre ağırdan almaya çalışın.

Estetik nedenlerle burun ameliyatı

Burnunuz en göze çarpan özelliklerinizden tekidir. Bazı hastaların küçültmek istedikleri burun tümsekleri vardır. Bazıları burunlarının çok büyük veya küçük olduğunu düşünebilirler. Dahası da geçmişte burun ameliyatı olup mutsuz olmuş olabilirler. İdeal burun yüzü tamamlar, görünüşü bozmaz ve yüzde dikkati üzerine çekmez.

İyi geçen burun ameliyatı kendinize olan güveninizi yükseltir, kötü geçense dibe indirir. Tabii yine çok derinlerdeki kendine güven problemlerini değiştiremez, bu nedenlerde burun ameliyatının hayatınızı nasıl değiştireceği konusunda gerçekçi beklentilere sahip olmalısınız. Doktorunuzla operasyondan önce ameliyat hakkındaki tüm bilgileri ayrıntılı olarak konuşmalısınız.

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