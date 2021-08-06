DHI tekniğiyle saç ekiminin avantajları

Saç greftleri tıpkı klasik FUE tekniğinde olduğu gibi mikromotor cihaz desteği ile başın arka kısmından ya da sakal, göğüs gibi vücudun başka bir kısmından alınıp saçta açılma olan alanlara transfer edilir. DHI saç ekim tekniğinin diğer tekniklerden farkı ise bu aşamadan sonra başlıyor.



DHI saç ekim tekniğinin kendine has teknikleri hastalara diğer tekniklerden çok daha gelişmiş bir teknoloji sunuyor. DHI tekniğinde ilk olarak kesi ya da dikiş kullanılmaksızın ve kafa derisinde delik açılmaksızın saç greftlerinin ekilme fırsatını sunuyor. DHI saç ekimi tekniği ile hayat boyu garantili saç ekimi işlemi yapılabilmektedir. Tek bir seansta tamamlanan bu prosedür ile daha doğal görünümlü ve daha yoğun saçlara sahip olunması mümkün.



DHI tekniğinin uygulanmasındaki en temel fark, son birkaç yıl içerisinde geliştirilmiş olan saç ekim özel bir kaleminin kullanılmasıdır. İnceliği 0,6 mm ile 1 mm arasında değişen kalem ile alınan greftler ayrıştırılıp temizlendikten sonra seyrek alanlara herhangi bir kanal açmaksızın transfer edilir. Saç ekimi aşaması diğer yöntemlere kıyasla daha fazla dikkat, hassasiyet ve emek gerektiren bu teknik kellik sorunu yaşayan kişilere göz ardı edilemeyecek çok sayıda avantaj sunuyor.



DHI saç ekim tekniğinin sunduğu diğer avantajlar



Choi kaleminin ince uçlu yapısı sayesinde saç nakli daha yoğun ve daha hızlı gerçekleştirilebilir. Saç ekim kalemi ile ekilen saçların doğal çıkış yönü olması gerektiği gibi tam olarak belirlenebilir. Böylece saça daha doğal bir görünüm vermek çok daha mümkündür. Saç ekimi yapılacak bölgede kesi yapma ya da kanal açma yapılmadığı için var olan sağlıklı saç kökleri transfer sırasında herhangi bir şekilde zarar görmez. Saç ekim işlemi yapılacak alanda delik açılmaması, kesi ve dikiş atılmaması kanama riskini mümkün olan en düşük orana indirir. Böylece iyileşme süreci çok daha hızlı olur. Ekilen saç greftlerinin tutunma oranı çok daha yüksek olur. Ekilen yeni saç greftleri daha hızlı çıkmaya başlar. Bu sayede saç kökleri bekletilmeden ekildiği için hücre bölünmesinin kaldığı yerden devam edebilmesidir. Hiçbir şekilde kesi ve dikiş yapılmadığı için iyileşme tamamlandıktan sonra gözle görünür bir yara izi de oluşmaz. Ayrıca saç greftlerinin alındığı donör bölge çok az zarar görür. Bu sayede donör bölgede de daha hızlı iyileşme olur. Ön saç çizgisi ve yoğunluğu kişiye en uygun şekilde tasarlanıp uygulanarak çok doğal bir görünüm elde edilebilir. DHI saç ekim tekniğinde de acı hissedilmesini engellemek için lokal anestezi uygulanır. Hasta operasyonun ardından normal hayatına hiç ara vermeksizin devam edebilir.

