Daha Genç Bakışlara Sahip Olmak Mümkün mü?

Göz çevresinin yüzün diğer kısımlarına oranla daha çabuk yaşlanmasının nedeni göz çevresindeki yağ kaybıdır. Yaşlanma sürecinde gevşek üst göz kapağı derisi, içi boş üst göz kapakları ve göz altlarındaki torbalar ya da morluklar kişinin olduğundan daha yaşlı ve yorgun görünmesine neden olabilir. Yaşlandıkça oluşan yağ kaybı; kırışık, deri katlanması, göz kapağı gevşekliği, göz torbası, kaş ve yüz sarkması gibi sorunlar oluşabilir. Hatta gözlerin ve yüzün daha zayıf, yorgun ve yaşlı görünmesine yol açabilir.

Işık dolgusu ile ameliyatsız tedavi

Işık dolgusu, göz çevresindeki boş alanların etrafına, hasta oturma pozisyonundayken enjekte edilir. Hem üst hem de alt göz kapağındaki sorunlar dolgu enjeksiyonu tekniği ile giderilebilir. Göz kapağı dolgu enjeksiyonu mutlaka klinik ortamda, alanında uzman bir cerrah tarafından uygulanmalıdır. Anestezi kullanımı gerekmez. Hyalüronik asit enjeksiyonu ile üst ve alt kapaktaki hacim boşlukları giderilebilir, içe çökük alanlar yükseltilebilir.

Bu sayede göz kapaklarının daha gergin durması ve ışığı tam olarak yansıtması sağlanır. Böylece göz kapaklarındaki sarkmalar, gevşemeler ve koyu halkalar giderilebilir. Göz kapağı dolgusu ortalama 10-15 dakika süren pratik ve hızlı bir uygulamadır. İlk kez uygulanan göz kapağı dolgusunun etkisi yaklaşık 2 yıl sürer, ancak sonraki enjeksiyonların etkisi çok daha uzun sürebilir.”

Nelere dikkat edilmelidir?

Operasyondan önce hastanın göz kapaklarındaki sorunların iyi analiz edilmesi ve enjeksiyon uygulanacak noktaların da doğru belirlenmesi gerekir. Göz kapağı derisi vücudun en ince derisidir, tolere etme kapasitesi düşüktür. İstenilen estetik sonucu elde etmek için göz kapağı dolgusu doğru noktalara ve eşit miktarda enjekte edilmelidir. Riskli bir bölge olduğu için sağlık merkezinizi ve cerrahınızı dikkatli seçmeniz gerekir.

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