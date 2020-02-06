Çene Estetiğiyle Yüz Şekli Değiştirilebilir

Daha genç bir görünüm için çeneye hacim ve kontur kazandırılması gerekebilir. Bazı durumlarda ise kare yüz şekli çene inceltme ile üçgen bir şekle getirilebilir.

Yaşlanmaya birlikte yüzde ve vücutta hacim kayıpları yaşanır. Kolajen ve yağ kaybı ile birlikte yüzde kırışıklar oluşur. Özellikle yüzün orta kısmında ortaya çıkan kırışıklıklar dolgu ve botoks teknikleri ile giderilebilir. Bunun dışında çene hattına dolgu maddesi eklendiğinde, yüzün görünümünde büyük bir fark yaratılabilir.

Botoks enjeksiyonu çene küçültülebilir

Masseter botoksu ile yüzde kare bir görünüme neden aşırı geniş çene inceltilebilir. Bu sayede yüze daha oval bir şekil verilebilir. Masseter kası aşırı gelişmiş olan, orantısız yüz ve çene şekline sahip olan, hamile olmayan, emzirmeyen kadınlar ve genel sağlık durumu yerinde olan kişiler için uygun bir operasyondur. Masseter botoksu enjekte edilen kasta bir nöromodülatör olarak etki eder, yani enjeksiyon bölgesinde kasın rahatlayarak küçülmesine yardımcı olur. Tedavi edilen kas 4 ile 6 ay boyunca kasılma hareketini yapmaz ve etkisini devam ettirir.

Dolgu malzemesi ile çeneye hacim ve kontur kazandırılabilir

Dolgu enjeksiyonu ile aşırı çene hattı belirginleştirilerek yüzün daha genç görünmesi sağlanabilir. Enjeksiyon uygulamaları sırasında herhangi bir şekilde ağrı ya da sızı hissedilmez. Nefertiti estetiği olarak bilinen teknik ile boyun ile çene arasındaki hat belirginleştirilebilir. Boynun çok daha uzun ve genç görünmesi sağlanabilir.

Botoks ve dolgu enjeksiyonlarından önce lokal olarak sakinleştirici bir krem uygulanır. Bu sayede ağrı ya da sızı hissedilmez. Ardından işlem ortalama 15 dakika içinde tamamlanır. Kullanılan malzemelerin türüne göre enjeksiyonların etkisi 18 ay ila 2 yıl arasında sürebilir. Dolgu işlemleri birkaç dakika içinde düzeltme yapabilir, yani sonuçları anında görülebilir. Botoks enjeksiyonun sonuçlarının tam olarak ortaya çıkması için birkaç gün geçmesi gerekir. Enjeksiyon uygulamalarından sonra genellikle iyileşme sürecine gerek yoktur, normal yaşantıya hiç ara vermeden devam edilebilir.