Burun Estetiğinin Faydaları

Rinoplasti burundaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi, kazadan veya yaralanmadan dolayı oluşan hasarlarım onarılmak ya da nefes almaya engel olan yapısal sorunları gidermek için uygulanabilir. Rinoplasti ile burundaki şekil bozuklukları giderilebilir, burun işlevsel olarak daha iyi hale getirilebilir, nefes alma sorunları giderilebilir, burun yüz ile daha uyumlu hale getirilebilir.

Yüzde ilk olarak merkezdeki burun dikkati çekmektedir. Eğer burunda kişiyi rahatsız eden bir şekil bozukluğu varsa kişinin genel izlenimi ve psikolojisi üzerinde oldukça etkili bir rol oynayabilmektedir. Ortak hedeflerle hareket edilse de farklı rinoplasti yöntemlerinin, farklı faydaları bulunur. Rinoplasti yani burun estetiği sadece bir estetik prosedürü değil, aynı zamanda birçok sorunun çözümüne yardımcı olur.

Daha prezantabl bir görünüm sağlayabilir

Çoğu hasta, burun cerrahisinin kariyerlerinde ilerleme kaydedip, başarı ve iş gücüne katkıda bulunduğuna inanıyor. Birçok kişi burunlarındaki estetik sorunlardan kurtularak daha prezantabl bir görünüme kavuştuklarını ve bunun kariyerlerine olumlu etkisi olduğunu düşünüyor.

Horlama sorununu ortadan kaldırabilir

Rinoplasti, horlama ve diğer uyku problemlerini durdurabilir ya da azaltabilir. Çiftlerin birçoğu eşlerinin uykularını bölen gürültülü horlama sorunu nedeni ile ayrı odalarda uyuyor ve eşleri ile aynı odayı paylaşmaktan rahatsız oluyor. Burun estetiği ile burnun solunum kanalları da düzeltildiği için ameliyattan sonra rahat nefes alınır ve horlama sorunu ortadan kalkar.

Alay edilmesini engelleyebilir

Yapılan araştırmalar gençlerde burun estetiği oranlarının yüzde 76'sının alay edilmeye bağlı olarak talep edildiğini ortaya koyuyor. Burundaki ve yüzdeki estetik sorunlar sosyal ortamlarda alaya ya da lakap takılmasına neden olabiliyor. Bu özellikle gençler arasında bazı psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Rinoplasti ile bu tarz sosyal baskılar da önlenebiliyor.

Yüzün simetrisi düzeltilebilir

Rinoplasti burundaki eğriliği, burun kemeri, burun deliği asimetrisi gibi sayısız şekil bozukluğunu düzeltebilir. Burnu yüzle uyumlu ve estetik hale getirebilir. Bu sayede daha çekici bir görünüm elde edilebilir.

Burundaki doğuştan gelen kusurlar düzeltilebilir

Burun estetiği, estetik hedefleri karşılamak ve burundaki doğumsal kusurları düzeltmek için de uygulanabilir.

Revizyon burun estetiği yapılabilir

İkincil ya da üçüncül burun estetiği olarak da bilinen revizyon rinoplasti ile daha önceden geçirilen burun estetiği ameliyatının başarısız sonuçları düzeltilebilir.

Sinüs problemleri düzeltilebilir

Burun estetiği, nefes alma problemleri ve kronik sinüzitleri düzeltmek için sinüs cerrahisi ile kombine edilebilir. Rinoplasti ile sinüslerdeki iltihap da aynı operasyonla tedavi edilebilir.

Burun kırıklığı tedavi edilebilir

Burun, en çok kırılan yüz kemiğidir. Burun estetiği ile yaralanmaya bağlı nazal deformiteleri giderilir. Kırık burun nedenleri burun veya yüz travması ile ilgilidir. Burun kırığının en yaygın nedeni kavgalar, kazalar ve spor, motorlu araç kazalarıdır. Çocuklarda ise burun kırıkları en çok düşmelere bağlıdır.

Solunum iyileştirilebilir

Burundaki bazı şekil bozuklukları nefes alma güçlüğüne de neden olur. Burun estetiği ile solunum güçlükleri de tedavi edilir. Burnun nefes alma kapasitesi burun estetiğinden sonra iyileşebilir. Hasta daha rahat nefes almaya başlayabilir.

Özgüvenin artmasına yardımcı olur

Burun estetiği ameliyatının bir numaralı faydası özgüvendir. Burun estetiği, burnunun görünümünü ve şeklini geliştirerek kişilerde özgüven duygusunun artmasına yardımcı olabilir.