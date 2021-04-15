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GeriGüncel Öztürk Botoksla Yüz Estetiği Operasyonları
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Haberler>Mahmure>YazarlarGüncel Öztürk>Botoksla Yüz Estetiği Operasyonları
Mahmure
15.04.2021 - 17:19 |  Son Güncelleme:

Botoksla Yüz Estetiği Operasyonları

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Botoksla Yüz Estetiği Operasyonları

"Estetik cerrahide yüz, boyun ve el kırışıklıklarını yok etmek için yıllardır botoks kullanıyor. Botoks, clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen bir toksin türüdür. Enjeksiyon tekniği ile sinirlerden kaslara iletilen sinyalleri kısıtlar. Botoks enjekte edilen bölgelerdeki kaslar ile birlikte kırışıklar da gevşer ve rahatlar."

Kırışık tedavisi ve yüz şekillendirme

Botoks çoğunlukla alın çizgileri, kaz ayağı (göz kenarı çizgileri) ve kaş arası kırışıklıklarının tedavisinde kullanılır. Güneş hasarı ve yer çekiminin neden olduğu derin kırışıklıkların tedavisinde botoks yerine dolgu enjeksiyonu teknikleri kullanılır.

Ayrıca dudak hatları, ağız çevresi, boyun bölgesi için de kullanılabilir. Ayrıca massetter ve nefertiti botoksu ile yanak ve çene inceltme operasyonlarında da botoks enjeksiyonu kullanılabilir. Botoks, estetik cerrahinin dışında birçok tıbbi rahatsızlığın tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Botoks uygulaması sadece birkaç dakika sürer ve anestezi gerektirmez. Botoks, ince bir iğne ile sadece kırışıklığa neden olan belirli kaslara enjekte edilir. Tam etki göstermesi genellikle üç ile yedi gün arasında sürer ve işlemden en az bir hafta önce alkol ya da sigara kullanımından uzak durulması tavsiye edilir.

Ayrıca, olası morluk riskini azaltmak için tedaviden bir hafta önce aspirin ve anti-inflamatuar ilaçlar almayı da bırakmalısınız. Kas hareketi yavaş yavaş geri döndüğünde, çizgiler ve kırışıklıklar yeniden ortaya çıkar ve tekrar tedavi edilmeye ihtiyaç vardır. Çizgiler ve kırışıklar zamanla daha az şiddetli görünürler çünkü kaslar rahatlamak için eğitilirler.

Nelere dikkat edilmelidir?

Botoks enjeksiyonundan sonra yaklaşık 12 saat boyunca tedavi edilen alanı ovalamayın. Soğuk kompres rahatlamanızı sağlayabilir. Güneş ışıklarına karşı koruma sağlanmalıdır. Hamilelik, emzirme veya nörolojik hastalığı olan kişiler botoks enjeksiyonundan faydalanmamalıdır. Ayrıca botoks derin kırışıklıklara etki etmediği için botoks enjeksiyonunun sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için alanında uzman bir estetik cerraha ya da dermatoloğa gitmeniz tavsiye edilir.

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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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