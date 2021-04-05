Aşırı Büyük Göğüsler Fiziksel Sorunlara Yol Açabiliyor

Meme küçültme estetiği nasıl yapılıyor?

Meme küçültme estetiği ile ortalama 2 saat içinde ideal meme ölçüsüne ve daha estetik bir görünüme sahip olmak mümkün. Genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilen operasyon ile göğüslerdeki meme dokusu fazlalığı alınabilir. Meme dokusu fazlalığı alınırken mümkün olduğunca göğüslerin süt bezi kanalları gibi doğal işlevinin korunması sağlanır. Kesiler iki türlü açılabilir. Bunlardan birisi göğüslerin alt kısmından yapılan ters T şeklinde kesiler, diğeri ise göğüs uçlarındaki areola denilen koyu alanın çevresinden açılabilir.

Estetik dikişler ile kesilerin görünürlüğü azaltılabilir. İyileşme devam ettikçe izler daha da belirsiz bir hal alır. Operasyonun ardından hastanın en az 20 gün boyunca destekleyici özel bir sutyen giymesi tavsiye edilir. Hastanede bir gece kalınması gerekebilir. Çalışmak durumunda olan hastalar bir hafta içinde işlerine dönebilirler. 1-2 ay boyunca ağır bir şeyler kaldırılmamalı, hafif yürüyüşler yapıp ağır egzersizlerden uzak durulmalıdır.

Sırt, boyun ve bel ağrıları azalabiliyor

Kadınların olduğundan daha yaşlı ve kilolu görünmesine neden aşırı büyük göğüslerden kurtulmak kadınları fiziksel ve psikolojik açıdan kendilerini daha enerjik hissetmelerine yardımcı olur. Ayrıca kronik hale gelen sırt ve bel ağrısı şikayetleri de ortadan kalkar. Bele binen yük azalacağı için hastanın hareket kabiliyeti ve hareket etme isteği artar. En önemlisi ise kadınlar istediği kıyafeti seçebilir, özgürce giyebilir, spor yapabilir, kısacası kendisini daha özgüvenli ve mutlu hissedebilir.