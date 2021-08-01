Alın ve Kaş Estetiği

Kırışıklık veya sarkıklığa neden olan bu kaslar ve deri, alnı düzleştirmek ve kaşı kaldırmak için bir işlemle çıkarılır. Bu işlem, göz kapağı ameliyatı ve yüz germe gibi diğer kozmetik cerrahi işlemlerle birleştirilebilir.

Kaş kaldırma ameliyatı, sarkmış bir kaş bölgesini, üst göz kapaklarının kısılmasını ve yatay alın kırışıklıklarını ortadan kaldırmak isteyen, yaklaşık 40-70 yaşları arasındaki hem erkek hem de kadınlara uygulanan bir işlemdir. Kelleşme sorunu veya azalan bir saç çizgisine sahip olsanız bile bu işlem fiziksel özelliklerinize uyum sağlayacak şekilde yapılabilir.

Saç çizgisinin arasına gizlenen ufak kesinin açıldığı geleneksel cerrahi yöntem kullanılabilir veya cerrahi düzeltme bir endoskop kullanılarak gerçekleştirilebilir. Her iki teknik de daha pürüzsüz bir alınla sonuçlanır.

Altta yatan dokuyu sıkılaştırdıktan ve soruna neden olan kasları değiştirdikten sonra kesiler dikkatlice kapatılır. Ameliyat ayakta tedavi bazında yapılır ve genel olarak yaklaşık bir ila iki saat sürer. Yaşadığınız herhangi bir ağrı veya rahatsızlık genellikle hafif ilaçlarla kontrol edilebilir.



Ameliyatsız kaş kaldırma estetiği

Botoks enjeksiyonu ile ameliyatsız kaş kaldırma estetiği de günümüzde yaygın olarak uygulanır. Ortalama yarım saatte tamamlanan enjeksiyon işlemi ile iyileşme sürecine gerek olmaksızın işlem tamamlanır. Etkisi birkaç gün içinde tam olarak ortaya çıkar. Kullanılan enjeksiyon malzemesine göre işlemin etkisi ortalama 8 ay sürebilir. Bu sürenin sonunda isteğe göre tekrarlanabilir.

Alın ve kaş kaldırma estetiğiyle ilgili daha fazla bilgi almak için alanında uzman bir estetik cerraha başvurabilirsiniz.