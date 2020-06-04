Dünya Çevre Günü: Doğa Dostu Aplikasyonlar

Bu konuda bir adım atmamış olanların da ben tek başıma ne yapabilirim diye düşünmeden 5 Haziran Dünya Çevre gününü milat kabul edip, yaşadığımız dünya için endişelenmesini diliyorum.

Neredeyse 3 aydır tüm dünyanın dijitalleşme süreçlerine şahit olmuşken, bu günlerde biz de daha sürdürülebilir bir yaşam için çevre dostu aplikasyonları hayatımıza dahil edebiliriz. O halde gelin beraber doğa dostu aplikasyonlara bakalım…

THİNK DİRTY

Çoğumuz hala maalesef besin alışverişinde olduğu gibi kozmetik alışverişinde de etiket okumayı bilmiyoruz. Ürün içerisinde kullanılan zararlı maddeleri ve test aşamasında deneylerin hayvanların üzerinde yapılıp yapılmadığını bilmeden tüketime yöneliyoruz. Think dirty aplikasyonunu kullanırken ev bakım ürünleri ve kozmetiklerde ürünün barkodunu okutup içerisinde hangi zararlı maddelerin olduğunu görebiliyorsunuz. Böylelikle satın alacağınız markanın çevre dostu olup olmadığını anlayabiliyorsunuz.

NO WASTE

No Waste uygulaması için buzdolabı ve kilerinizin dijital envanter günlüğü diyebiliriz. Bu uygulamayla evinizdeki besinlerin çöpe gitmesini engelleyebilir, yiyecek atıklarını azaltabilirsiniz.

Aplikasyona buzdolabınızda olan ürünleri son kullanım tarihleri ve miktarlarıyla beraber kolayca ekleyebiliyorsunuz. Uygulama; eklediğiniz bu ürünler bozulmadan ve çöpe gitmeden tüketmeniz için kalan zamanı bildirimle hatırlatıyor.

Market ya da pazar alışverişlerinde bazen fazla sebze ve yeşillik alıp dolabın bir köşesine koyup tüketmeyi unutanlar için gerçekten ideal bir aplikasyon.

FOREST

Bu aplikasyon akıllı telefon bağımlıları için geliştirilmiş doğa dostu bir odaklanma uygulaması. Çalışırken, kitap okurken gelen mesajlara bakmaktan, sosyal medyaya girmekten kendini alamayanlar için yararlı bir uygulama. Şimdi diyeceksiniz ki bunun doğa dostu yani nerede? Aplikasyonda belirlediğiniz süreler dahilinde telefondan uzaklaştığınız, ekrana bakmadığınız zamanlarda sanal ağaçlar dikiyorsunuz, ağaç büyütüyorsunuz. Ve uygulamanın en güzel tarafı; bu ağaçlarınız Trees for the Future tarafından belirlenen Afrika ülkelerinde dikilen gerçek ağaçlar ile değiştiriliyor. Yani uygulamada belli bir süreye ulaşırsanız sayenizde gerçekten bir ağaç dikiliyor.

JOULEBUG

Bu aplikasyon diğerlerinden farklı olarak sürdürülebilir yaşam için atılan bu adımı eğlenceli hale getirmiş ve sosyal etkileşim yaratmış. Uygulama, kullanıcıların sürdürülebilir alışkanlıklarını izleyip puanlıyor, arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak sağlıyor. Küçük değişiklikler için bildirimlerle görevler veriyor, hatırlatmalarda bulunuyor.

Son olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü için bu süreçte izleyebileceğiniz, farkındalığımızı artıracak 7 çevre belgeselini bir araya getirdim, bakmak isterseniz linkini bırakıyorum.