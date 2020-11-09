Uyandın; güne “Merhaba” dedin; ruhuna teşekkür ettin. Gününü nasıl yaşamak istediğini, hangi güzellikleri deneyimlemek istediğini düşledin. Ve güzel şeyler düşündüğün için enerjin yükseldi; pozitif bir şekilde gününe başladın. Güne pozitif başladığında auran pozitif oluşur ve gününü pozitif yaşarsın.

Bu yaşamda iyi veya kötü, başarı veya başarısızlık yoktur. Sadece deneyimlemek vardır ve ruhun bu yaşamdaki güzellikleri deneyimlemek için var. Yemekleri, doğanı, kadın, erkek enerjilerini, dokunmayı, kalbinde sevgiyi hissedip paylaşmayı, huzuru, çoşkuyu deneyimlemek. Sadece deneyimlemek…Yaşamın doyumuna ulaşmak için buradayız.

Gün içerisinde kimleri veya hangi olayları düşünürseniz enerjiniz oraya akar. Enerjimiz değerlidir ve kullanmayı bilmediğimizde hayatta problemler yaşamaya başlarız. Çevrenizdeki kişileri düşünürsünüz, fark etmeden düşündüğünüz insanlardan beklenti içindesinizdir ve enerjiniz onlara akmaya başlar.

Günün sonunda enerjinizi dışarıya vermenizden dolayı kendinizi yorgun, bitkin ve yetersiz hissedersiniz ve bu da sizi güzellikleri göremeyen biri haline dönüştürür. Enerjisi düşük insan, kendini mutsuz, acı, üzüntü, beceriksiz ve korku dolu hisseder.

Çalışmalarımızda bu enerjinin yönünü değiştirdiğimizde kişi aniden nefes alır, üzerinde oluşan baskının kalktığını hisseder, kendi huzurunu ve güzelliğini, çoşkusunu hissetmeye başlar.

Yaşam enerjiyi ve enerjiyi yönlendirmeyi öğrendiğinde cennete dönüşür, ve sen cenneti yaşamaya başlarsın…

Haftaya görüşmek üzere, kocaman sevgiler.