O yüzden ilişki yaşamımızda en önemli noktalardan biridir. İlişki hakkında bizlere yanlış bilgiler verildiği için, yanlış yönlendirmeler olduğu için, çoğu insan ilişkiyi negatif yaşar; kendince doğru insanı bulamaz ve bu yüzden acı çeker. Hayatını buna enerjisini vererek geçirir ama yine de ilişki ile ilgili huzuru bulamaz. Doğduğunda anne babayı hisseder ve onları kodlar, bu kodlara göre ilişkiyi algılar, büyümeye başladığında çevresindeki ilişkileri kaybeder ve sonra bunları hayatında oluşturmaya başlar. Yani onların yaşadığı ilişkilere benzer ilişkiler yaşar.

Pozitif bir ilişki görmediği ve duymadığı için gördüklerine göre ilişki yaşamaya başlar. O yüzden dünyada pozitif ilişki yaşayan insanlar azdır. Diğerleri kendilerini şansız hisseder. Aslında şansız değildir. Fark etmeden kendi yarattığını yaşıyordur. Bilinç altında ilişki konsepti nasılsa yaşamına da onu yansıtıyordur.

Kendi iç dünyasında değişiklik yapmadığı sürece benzer olayları farklı kişilerle yaşayacaktır. İkinci olayımız mutlu olabilmeyi karşı cinse, beraberliğe bağlamamızdır. Yani “iyi bir insanla birlikte olacağım, pozitif bir insanla birlikte olacağım ve o zaman mutlu olacağım” düşüncesi… Bu düşünce tarzında olduğun sürece hiç bir zaman mutlu olamayacaksın, bu tamamen yanlış bir bakış açısıdır ve bu şekilde bakıldığında sonuç her zaman hüsran ve hayal kırıklığı olur.

Sen mutlu yaşamayı tercih edersin, o frekansta olduğun için o frekansa uygun insan girer hayatına. Yani ilişkide merkez karşı taraf değil, sensin.

Öncelikle bir birey olarak senin karar vermen gerekiyor. Nasıl yaşamak istiyorsun? Bu auranda netleştiğinde ona uyum sağlayacak kişi gelir ve istediğin güzelliği, ilişkiyi, acısız, hüsransız, huzurlu bir şekilde yaşayabilirsin.

Yani ilişki konusunda sen kimseye muhtaç değilsin.

Sadece nasıl yaşamak istiyorsan onda netleş, bunu uyum sağlayan seninle kalabilir ve diğerleri uzaklaşır.

Korkma, sen istemediğin sürece kimse sana zarar veremez, hayatının kralı sensin, sen nasıl istersen o olur.

Güzel düşün, güzel insanları düşle, güzel yaşa.

Kocaman sevgiler…