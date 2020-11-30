Değişen Dönem ve Geçiş Süreci

Sen ruhen güçlü olduğun zaman, korkuyu hissetmediğin zaman hiçbir şekilde hiçbir negatiflik sana dokunamaz.

Şu anda insanların düşünce yapısına bir hastalık ve bereketsizlik yayılıyor ve bir korku şeklinde insanları etkiliyor. Etkilenecek olan insanlar bu durumu yaşayacaktır. Etkilenmeyen, ruhen kendini iyi hisseden insanlar hiçbir şekilde bundan bir zarar görmeyecektir.

Dışarıda insanların yaşıyor olması senin de yaşayacağın anlamına gelmez. Sen sadece güçlü olup, ne istediğinde kaldığında istediğin şeyleri yaşarsın. Zayıf güçsüz olanlar bu kaosa kapılır ve onları hayatlarına çeker.

Büyük bir değişim yaşanıyor. Maddi manevi güçsüzlerin çöküşü… Şu anda maddi yönden çok ya da az hiçbir şey fark etmiyor, herkes aynı duyguyu yaşıyor, aynı eylemler içerisindeler. Az ya da çok fark etmeden herkesin yaşamı aynı biçime dönüştü… Koşturma, pahalı bir şey alayım, bir yerlere gideyim gibi düşünceler durdu. Bütün insanlar eşitlendi, gerçek açığa çıktı. Kendini yorma değil, dinlenme dönemindeyiz.

Bu güzelliği hissetmeye, burada büyük bir değişim olduğunu, aslında maddiyatın çok önemli olmadığını, yaşadığımız duyguların, iç dünyamızın önemli olduğunu fark etmeye başladık.

Artık kaçacak yerimiz yok. Önceden, kendi iç dünyamızın karanlığından kaçıp, dışarıda unutmak için eylemler yapılıyordu. Kendi istemediğin şeyleri yapıp, alıp, sadece başkalarının görmesi için kendini zorlayıp yaptığın eylemlere gerek kalmadı. Şimdi yapsan da, alsan da görecek kimse yok.

Yıllardır kendini oyaladın, kendinden kaçtın. Şimdi kaçacak hiçbir yer kalmadı. Daralmalar, sıkılmalar, bunalmalar yaşanıyor. Kendini hiç zorlama. Kendinle yüzleş.

Şu anda yıllarca mücadele edip, kendini yorduğun, üzdüğün paranın hiç bir değeri kalmadı. Paranın mutluluk veremeyeceğini fark et.

Kendiyle barışık olan, kendini seven, kendi içerisindeki huzuru ve sevgiyi hisseden insan hiçbir şekilde sıkılmaz. Yer, mekan onun için önemli değildir. Eğer bunları yaşamıyorsan, kendinle yüzleşme zamanı. Sen kendinle güzel zaman geçiremiyorsan, kendinden keyif alamıyorsan başkası seninle nasıl güzel zaman geçirsin, senden nasıl keyif alsın?

Bu dönemi verilmiş çok büyük bir şans, hediye olarak gör ve bunu değerlendir. Çünkü bu dönemin sonunda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Taraflar ve kişiler seçilmiş olacak. Ya artıda ya ekside kalacaksın. O yüzden güzel düşünmeye, istediklerinde kalmaya, kendi içinde kaosların varsa bunları şifalandırma vakti. Para el değiştirecek. Dünyada kötülük diye bir şey kalmayacak. Sadece pozitif yaşam kalacak ve bu titreşime uygun olan insanlar hayatta kalacak. O yüzden pozitif ve güçlü olmalısın. Güçlü olmak, kendini huzurlu ve sevgi dolu hissetmen demektir. Yaşamını, eylemlerini buna dönüştürmen gerekiyor. Negatif konuşmalar, negatif haberler ve negatif insanlarla iletişimini bitirip tamamen pozitifliği tercih etmen gerekiyor.

Bunun ilk adımı olarak “pozitif yaşamı tercih ediyorum” dememiz yeterli.

Kocaman sevgiler, sizi seviyorum.