Covid Dönemi ve Yapabileceklerimiz

Şu anda bizi etkileyen, korkuyu tetikleyen ve huzursuz eden bir salgınla karşı karşıyayız. Bu dönemde ülkeler kapatıldı. Dışarı kapandıkça her insan kendi kültürünün, dininin ve bulunduğu bölgenin de etkisiyle kendi yaşam tarzı ile, hatta kurduğu ev, seçtiği eş, yarattığı para, yani kendisiyle baş başa kaldı. Kendi yarattığı dünyayı artısı ve eksisiyle görmeye başladı. Gerçekler açığa çıktı ve kavramları, değer verdiklerimizi tekrar değerlendirmek durumunda kaldık. Çok güçlü, özel görünen ülkelerin aslında güçlü olmadığını gördük. Kendi yaşamlarımızda mutlu olup olmadığımızı sorgulamamız gerekti.

Belirsizlik artıkça kaygı seviyemiz arttı. Sürekli bir şeylerin peşinden gitmek ve günlük koşturma yüzünden yaşamdan bir şey anlamıyoruz.

Salgının durumu ve ülkelerin vereceği kararlar ile hayatımız değişiyor. Evde kalmaktan korkuyoruz. Kendimizle kalmak neden bu kadar endişe verici? Halbuki ev insanın mabedi…Kendini şifalandırdığı, kalbinin sesini duyabildiği yer.

Evde daha çok vakit geçirdiğin bu dönem, mutsuz olduğun noktalar var ise onları gözlemleyip, değiştirmek için güzel bir fırsat. Zaten o mutsuz olduğun sahneler hep vardı. Sadece sen görmek istemiyordun, düşünmemek için kendini koşturmayla oyalıyordun. Yüzleşmek istemiyordun ama bu düzen seni yavaş yavaş yok ediyordu. Ve şu an gerçeklerle yüzleşme zamanı… Değerlendirmeyi bilirsek bu dönem bir fırsat, büyük bir şans.

Çevrenize bir bakın, hasta olanların enerjileri düşük, mutsuzlar. Aynı evde, aynı iş yerinde biri yakalanırken, diğeri yakalanmıyor. Hastalık, korkusu yüksek, gergin, ve stresli olan insanlara geçiyor.

Özellikle bu dönemde enerjini ve moralini yüksek tutman gerekiyor. Yaşamın güzel olduğunu, bir hediye olduğunu gözlemle ve hisset. Şu an seninle olanların tadını çıkar. Bizler buraya güzellikleri deneyimlemeye geldik, hoşumuza gitmeyen sahneleri değiştirebiliriz. Bu bizim elimizde. Yaşama ve kendimize saygı duyup, bizi geriye çeken duygu ve düşüncelerden uzak durmayı seçebiliriz. Bu Covid-19 dönemi biraz daha sürecek ve bundan sonra hiç bir şey aynı olmayacak. Düzende değişiklik olacak, ancak çoğu insan bunu algılayamayacak, üzerinden bir buçuk sene geçtikten sonra bu yaşam şeklini de normal görecek, değişimin farkına varamadan başka düzende yaşayacaklar. Dünyanın düzeni değişecek.

Şu an nakit paralarınızı harcamayın, bir şeye yatırım yapmayın çünkü her şey değişecek. Nakit sıkıntısı yaşanacak, fiyatlar düşecek, para el değiştirecek, devletleri yönetenler dahi değişecek, insanlar farkına varmadan robotlaşacaklar.

Bu dönemde çevrenin, ülkenin, insanların enerjisinden çıkıp kendi istediklerimize odaklanıp, mutlu olacağımız şeyleri yapalım. Görüşmekten keyif almadığın insanlarla görüşme ve içindeki gücü hissetmeye başla. Maddi, manevi kendi yaşamını güzelleştirecek şeyleri düşün. Zamanını seni mutlu eden şeyleri yaparak değerlendir. Çünkü sen gücünü hissederek yaşadıkça dışarının etkisi her geçen gün azalacak, ne ekonomideki değişiklikler ne de hastalıklar sana dokunamayacak. Ve güçlendikçe dışarıda olanlar seni hiç etkilemeyecek.