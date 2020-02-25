Karın Germe Ameliyatı İle Eski Formunuza Geri Kazanabilirsiniz

Hamilelik nedeniyle karında sarkma ve şekil bozukluğu oluşabileceği gibi aşırı kilo alıp verme de bu duruma sebebiyet verebilmektedir. Karın germe ameliyatının diyet sonrasında uygulanması daha etkili sonuç alınmasını sağlamaktadır. Hastanın kilo verme sürecinin sonucunda hala karın bölgesinde diyet ve egzersizle geçmeyen inatçı yağlanma bulunuyorsa, karın germe ameliyatı yapılabilir.

Karın Germe Ameliyatında Hangi Yöntem Tercih Ediliyor?

Karın germe operasyonlarında birçok yöntem bir arada kullanılabilmektedir; liposuction uygulamasıyla karındaki fazla yağ dokuları alındıktan sonra fazla deri de çıkarılarak alınmaktadır. Bunların yanı sıra karnın genişleyen ön duvarı daraltılarak, karın kasları sıkılaştırılacaktır. Karın germe ameliyatları operasyonun büyüklüğüne göre iki ile beş saat arasında sürebilmektedir.

Karın germe ameliyatlarında, karın bölgesindeki şekil bozukluğu göbek deliğinin üst kısmına da yayılmışsa tam karın germe ameliyatı yapılmaktadır. Bu tarz ameliyatlarda iç çamaşırın içinde kalacak bir kesi yapılmaktadır. Fakat tam karın germe ameliyatlarında, toparlama sonrası göbek deliği yeniden yerleştirileceği için bu bölgede de kesi oluşacaktır.

Mini karın germe operasyonları, sadece göbeğin altı kısmında görülen elastikiyet kaybı, sarkık deri ve çatlaklar nedeniyle yapılmaktadır. Eğer karın bölgesinde çok fazla yağlanma bulunuyorsa tam karın germe ameliyatı uygulanması yerinde olacaktır. Mini karın germe ameliyatında göbek altındaki derinin gerilmektedir.

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıl Sürüyor?

Hasta, operasyon bittiğinde henüz ameliyathanedeyken size korse giydirilir. Bir süre korse kullanarak karın bölgesinin şekillenmesi sağlanacaktır. Ameliyat sonrası oluşabilecek ağzı ve sızılar, ağrı kesicilerle geçebilecek şiddettedir. Hasta genellikle bir gece hastanede istirahat ettikten sonra taburcu edilir. Ameliyattan birkaç hafta sonra normal yaşantınıza dönebilirsiniz. Operasyon sonrasında iç çamaşırınızın içinde kalan kesi izinin ilk günlerdeki kırmızı tonu gün geçtikçe pembeleşecek ve daha sonra belli belirsiz bir hal alacaktır.