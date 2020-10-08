Metabolizmanız Kış Uykusuna Yatmasın!

Aslında her mevsim ama özellikle bu mevsim (grip mevsimi) beslenmemiz ve mutlaka hekim kontrolünde aldığımız takviyeler çok önemlidir.

Beslenirken nelere ve neden dikkat edelim bir bakalım:

Soğan ve sarımsak; doğal antibiyotiklerimizdir. İçlerindeki ‘alil sülfür’ bileşenini alabilmek için mutlaka çiğ tüketmemiz gerekir.

Selenyum; bağışıklık sisteminin fonksiyonlarına destek olur. En çok brezilya cevizinde, balık, sığır eti, hindi, tavuk, yumurta, pirinç, mantar, ay çekirdeği, muz ve kajuda bulunur. Günlük tüketim miktarı kişiden kişiye göre değişmekte olup özellikle haşimato tiroidi olanların hekim kontrolünde doz ayarlamaları gerekir.

Magnezyum; avokado, çiğ badem ve fındık, muz, yağlı balıklar, keten ve chia tohumu, bakliyatta bulunur. Vücut ve özellikle beyin sağlığı için önemlidir.

Çinko; et, karaciğer, deniz ürünleri, süt, yumurta ve kuruyemişlerde bol miktarda bulunur. Bağışıklık sistemini destekler, DNA sentezi ve protein üretimi için elzemdir.

C vitamini; yeşil biber, yeşil yapraklı sebzeler, kivi, çilek, limon, turunçgiller ve narda bulunur. Bağışıklık sistemimizin güçlü kalabilmesi için ve cilt sağlığımız için önemlidir. Suda çözünen bir vitamin olduğu için tamamı vücutta depolanmaz.

E vitamini; güçlü bir antioksidan ve antikoagülandır. Özellikle kırmızı ve mor meyveler, sebzeler, et ve kümes hayvanları, yumurta ve bitkisel yağlarda bulunur.

A vitamini; Göz sağlığımız, diş ve kemik gelişimine yardımcı olur ve bağışıklığı destekler. Havuç, kuru kayısı, kavun – mango gibi meyveler, yumurta sarısı, somon gibi yağlı balıklar, et ürünleri, yeşil ve sarı sebzelerde bulunur.

B vitamini; glikoz metebolizmasıiçin gereklidir, sinir, kas ve kalp fonksiyonlarında önemli rol oynar. Baklagil ve tahıllar önemli kaynaklarıdır. B12 ise; bitkisel kaynaklarda bulunmaz, et ve ürünleri, süt ve ürünleri ve yumurtada bulunur. Veganlar için takviyesi elzemdir.

D vitamini; doğrudan besinlerle ihtiyacın tamamını alabilmek güçtür. Yağlı balıklar, istiridye ve karides gibi deniz ürünleri, yumurta sarısı, güneş gören mantarda bulunur. Yaşam döngüsü ve kalsiyum – fosfor emilimi, kemik sağlığında etkin rol oynar. Antikanserojendir, depresyonu önler, diyabeti engeller, kilo kaybını destekler.

Omega; özellikle balık, süt ve grubu, et be türevleri, yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, keten tohumu, sağlıklı yağlarda bulunur. 3/6 dengesi mühimdir. Üretimi vücutta mümkün olmadığı için dışarıdan almamız gereken elzem öğelerdir.

Probiyotikler; kefir, fermente turşular ve sularında bulunur. Bağırsak sağlığı ve bağırsak florasının iyileşmesi konusunda önemli rol oynar.

Bitki çayları; adaçayı, ıhlamur, yeşil çay, kuşburnu, hibisküs, zencefil çayı, nane – limon bu dönemde yüksek antioksidan ve c vitamini olan çaylardır. Fakat bitki çayı mevzusu kontrollü gidilmesi gereken bir konudur. Emzikli ve hamile anneler, tansiyon ve böbrek sorunu olanlar gibi özel durumlarda yine hekim kontrolünde alınmalıdır.

Düzenli uyku

Fiziksel aktivite