Intermittent Fasting Hakkında Sık Sorulanlar
"Aralıklı oruç, oruç diyeti, IF, intermittent fasting veya 16:8 diyeti diye duymuş olabileceğiniz bu beslenme diğer beslenme programlarından farklı olarak; ne yiyeceğinizle değil, hangi saatler arasında besleneceğinizle ilgilenir."
Bu noktada beslenme türlerinden ve diyetlerden ayrılıyor. Tabi bu o saatler arasında istediğimi yerim demek değil, yine düşük CHO (karbonhidrat) ve Akdeniz tipi beslenme diyet listenizi oluştururken dikkat etmemiz gereken hususlardır.
Kelime anlamı ile, intermittent (kesik kesik – aralıklı) fasting (açlık), günün belirli saatlerinde açlık/tokluk periyodu kullandığımız bir sistemdir.
Kaç çeşit IF vardır?
- 16:8 veya 18:6
16 saat açlık, 8 saatlik beslenme aralığıdır. Uygulayan kişinin açlık direncine bağlı 18 saat açlık, 6 saatlik beslenme gibi de düzenlenebilir.
- 5 / 2
5 gün normal beslenip, 2 gün, erkekler için 600 kalori altında; kadınlar için 500 kalori altında beslenmektir.
- Eat – stop – eat
Ye – dur – ye sistemidir. Haftanın ardışık olmayan 1 veya 2 gününde uygulanır. Pazartesi akşam 19.00’da yenen yemek sonrası Salı akşam 19.00’a kadar oruç tutmaktır.
- Rastgele öğün atlama
Normal beslenme ve öğünlerinize devam ederken; rastgele bir gün kahvaltıyı atlayıp, rastgele başka bir gün de öğlen veya akşam öğününü atlamaktır.
- Savaşçı orucu – diyeti (warrior)
Bunu 20:4 olarak da duymuş olabilirsiniz. Çünkü 16.00 – 20.00 saatleri arasındaki 4 saat hariç 20 saatlik açlık esasına dayanır.
Kimler uygulamasın?
- Yeme bozukluğu olan bireyler
- Gelişme çağını tamamlamamış çocuklar
- Ciddi ilaçlarla tedavi görmekte olan kişiler
- Gebe veya emziren kadınların bu sistemi kullanmasını bazı spesifik noktalar hariç çok uygun bulmu
Kimler uygulasın?
- 2 öğün yemek isteyenler
- İnsülin direnci olanlar
- Obezite ve kilo problemleri
- Tiroid gibi otoimmünite rahatsızlıkları
- Sık beslenmek istemeyenler
- İnflamasyonu olanlar
- Polikistik Over Sendromu (PCOS) olanlar
- Erken kalkmak istemeyenler, uzman eşliğinde aralıklı beslenme sistemini uygulayabilirler.
SIK SORULAN SORULAR
- Her gün aynı saatte mi beslenmeli?
Evet vücut alışsın diye mümkün olduğunca aynı saatlerde beslenmeye başlayıp aynı saatte bitirilmeli.
- Belirlenen saatler dışında her şey mi yasak?
Su – çay – kahve (sınırlı sayıda) – maden suyu – bitki çayları özel durumlar hariç oruç süresince tüketilebilir.
- Zararı var mıdır ?
Yanlış uygulama kaynaklı hatalar beraberinde zarar getirebilir. Örneğin açlık çok uzarsa kadınlardaki hormonal dengeyi bozma riski mevcuttur.
- Spor yaparken uygulanabilir mi?
Spor sonrası beslenmek şarttır. Ve tokluk dönemine denk gelmelidir.
- Tatlandırıcı kullanımı nasıl olmalı?
0 kalori olsalar bile vücut beslendiğini sanmasın diye kullanımı çok uygun kabul edilmez açlık periyodunda.
İsmi kısıtlanma, açlık, oruç gibi cezbetmeyen kelimelerden oluşsa da, uzman eşliğinde bir şans verin derim ben.
Sağlıklı, mutlu günler...