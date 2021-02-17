Intermittent Fasting Hakkında Sık Sorulanlar

Bu noktada beslenme türlerinden ve diyetlerden ayrılıyor. Tabi bu o saatler arasında istediğimi yerim demek değil, yine düşük CHO (karbonhidrat) ve Akdeniz tipi beslenme diyet listenizi oluştururken dikkat etmemiz gereken hususlardır.

Kelime anlamı ile, intermittent (kesik kesik – aralıklı) fasting (açlık), günün belirli saatlerinde açlık/tokluk periyodu kullandığımız bir sistemdir.

Kaç çeşit IF vardır?

16:8 veya 18:6

16 saat açlık, 8 saatlik beslenme aralığıdır. Uygulayan kişinin açlık direncine bağlı 18 saat açlık, 6 saatlik beslenme gibi de düzenlenebilir.

5 / 2

5 gün normal beslenip, 2 gün, erkekler için 600 kalori altında; kadınlar için 500 kalori altında beslenmektir.

Eat – stop – eat

Ye – dur – ye sistemidir. Haftanın ardışık olmayan 1 veya 2 gününde uygulanır. Pazartesi akşam 19.00’da yenen yemek sonrası Salı akşam 19.00’a kadar oruç tutmaktır.

Rastgele öğün atlama

Normal beslenme ve öğünlerinize devam ederken; rastgele bir gün kahvaltıyı atlayıp, rastgele başka bir gün de öğlen veya akşam öğününü atlamaktır.

Savaşçı orucu – diyeti (warrior)

Bunu 20:4 olarak da duymuş olabilirsiniz. Çünkü 16.00 – 20.00 saatleri arasındaki 4 saat hariç 20 saatlik açlık esasına dayanır.

Kimler uygulamasın?

Yeme bozukluğu olan bireyler

Gelişme çağını tamamlamamış çocuklar

Ciddi ilaçlarla tedavi görmekte olan kişiler

Gebe veya emziren kadınların bu sistemi kullanmasını bazı spesifik noktalar hariç çok uygun bulmu

Kimler uygulasın?

2 öğün yemek isteyenler

İnsülin direnci olanlar

Obezite ve kilo problemleri

Tiroid gibi otoimmünite rahatsızlıkları

Sık beslenmek istemeyenler

İnflamasyonu olanlar

Polikistik Over Sendromu (PCOS) olanlar

Erken kalkmak istemeyenler, uzman eşliğinde aralıklı beslenme sistemini uygulayabilirler.

SIK SORULAN SORULAR

Her gün aynı saatte mi beslenmeli?

Evet vücut alışsın diye mümkün olduğunca aynı saatlerde beslenmeye başlayıp aynı saatte bitirilmeli.

Belirlenen saatler dışında her şey mi yasak?

Su – çay – kahve (sınırlı sayıda) – maden suyu – bitki çayları özel durumlar hariç oruç süresince tüketilebilir.

Zararı var mıdır ?

Yanlış uygulama kaynaklı hatalar beraberinde zarar getirebilir. Örneğin açlık çok uzarsa kadınlardaki hormonal dengeyi bozma riski mevcuttur.

Spor yaparken uygulanabilir mi?

Spor sonrası beslenmek şarttır. Ve tokluk dönemine denk gelmelidir.

Tatlandırıcı kullanımı nasıl olmalı?

0 kalori olsalar bile vücut beslendiğini sanmasın diye kullanımı çok uygun kabul edilmez açlık periyodunda.

İsmi kısıtlanma, açlık, oruç gibi cezbetmeyen kelimelerden oluşsa da, uzman eşliğinde bir şans verin derim ben.

Sağlıklı, mutlu günler...