Ayrık Dişler Estetik Kaygı Oluşturuyor!

Ayrık dişler, dişlerin arasında bulunan doğal boşluklardır. Bunun genel sebebi çene ile dişlerin birbirine olan uyumsuzluğudur. Kişinin dişleri çene kemiği için çok küçük olduğunda boşluklar oluşabilir. Sonuç olarak, dişler birbirinden çok uzaklaşır. Dişlerin ve çene kemiğinin boyutu genetik tarafından belirlenir, bu nedenle ayrık diş sorunu genellikle kalıtımsaldır.

Kimi zaman kalıcı dişlerden bir veya daha fazlasının çene kemiği içinde gömülü kalması ya da hiç oluşmaması dişler arasında boşluklara sebep olurken, bazen de dişlerin çekildikten sonra kalan boşluğu dolduracak bir tedavi planı yapılmaması dişlerde sonradan ayrılmalara sebep olabilir.

Bu boşluklar ağızda herhangi bir yerde olabilir, bazen iki üst ön diş arasında daha belirgin halde olabilir. Bu durum hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyebilir. Bazı boşluklar küçüktür ve zar zor fark edilirken, bazıları ise daha büyük olabilir ve insanlar için estetik bir sorun haline gelebilir. Dişlerindeki ayrıklıktan rahatsız olanlar için boşlukları kapatmanın veya boyutunu küçültmenin çeşitli yolları vardır.

Çocukların süt dişleri arasındaki boşluklar ise doğal boşluklardır ve bu boşluklar daha sonra gelecek olan, hacimce daha büyük olan daimi dişler için yer sağlamaktadır.

Nasıl tedavi edilebilir?

Ortodonti tedavisi yani diş telleri, ayrık diş için kullanılan en yaygın tedavi yöntemidir. Ortodontik tedavide, dişlere kuvvet uygulanarak dişler yavaşça hareket ettirilir. Bu sistemde temel olarak titanyum tellerden ve telleri ağızda tutmak için kullanılan braketlerden faydalanılır. Görünmez braketlerle veya çıkarılabilir plaklar ile de ayrık diş sorunu düzeltilebilir.

Çeşitli nedenlerden diş teli kullanımı istenmiyorsa, dişlerin arasındaki boşlukları doldurmak için farklı teknikler de uygulanabilir. Laminalar ya da estetik kuronlar tercih edilebilir. Ortodontik tedavi ile varolan dişlerin rengi ve formu sabit kalır ancak dişler düzgün bir sıralamaya sahip olur. Şayet hasta dişlerinin formundan, büyüklüğünden ya da beyazlığından şikâyetçi ise lamina uygulamasıyla tüm bu problemler de çözüme kavuşur.

Burada belirlenecek tedavi şekline hastanın beklentileriyle birlikte en sağlıklı yöntemi değerlendirerek karar verilmelidir.